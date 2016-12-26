26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Erdoğan: Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti

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Erdoğan: Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti
Erdoğan video konferansla katıldığı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışında, "Size bir müjde veriyorum; OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı.
Erdoğan: Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti Erdoğan: Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti Erdoğan: Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Size bir müjde veriyorum; OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı." dedi.

Türkiye'nin, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, "Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır." diye konuştu.

"2023 HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Yapılan yatırımlar ile 55 havalimanına sahip olunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"29 yeni havalimanı ile 81 vilayeti bulunan ülkemizde 55 havalimanına sahip olduk. İstanbul'da halen inşası süren yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacaktır. Eğitimden sağlığa, enerjiden toplu konuta kadar diğer hizmet alanlarında da benzer başarılara imza attık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz."

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