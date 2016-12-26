26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Maçta annesine küfrettiler, babası sakinleştirdi

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Maçta annesine küfrettiler, babası sakinleştirdi
Katar Yıldızlar Ligi'nde oynanan Al Shahaniya-Al Khor mücadelesinde şaşırtıcı anlar yaşandı
Maçta annesine küfrettiler, babası sakinleştirdi Maçta annesine küfrettiler, babası sakinleştirdi Maçta annesine küfrettiler, babası sakinleştirdi

 

Katar Ligi'nde oynanan bir mücadelede, annesine küfrettiği gerekçesiyle rakip oyuncuya saldıran futbolcuyu sahaya giren babası sakinleştirdi.

Maç oynanırken iddialara göre Al Khor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Wellinton Souza Al Shahaniya'nın defans oyuncusu Muhammad Adnan'la kavga ederken, kaleci Khalifa Al Dosari'nin annesine küfretti.

Bunu duyan Dosari, koşarak Wellinton Souza'ya saldırdı. Ortam gerilince kaleci Dosari'nin babası sahaya girerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

Bunun üzerine Dosari babasının ayaklarına kapanarak özür diledi.

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