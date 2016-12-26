26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Roth Twitter'daki paylaşımını silmek zorunda kaldı

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HRW Direktörü Roth, PKK'nın düzenlediği bir saldırıda hasar gören binaların fotoğraflarını paylaşarak, söz konusu yıkımın Erdoğan hükümeti tarafından yapıldığı imasında bulundu.
Roth Twitter'daki paylaşımını silmek zorunda kaldı
Roth Twitter'daki paylaşımını silmek zorunda kaldı Roth Twitter'daki paylaşımını silmek zorunda kaldı Roth Twitter'daki paylaşımını silmek zorunda kaldı

Yayımladığı rapor ve paylaşımlarla uluslararası alanda tartışılan İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) İcra Direktörü Kenneth Roth, sosyal medyada, kasım ayında terör örgütü PKK tarafından yapılan ve aralarında iki polisin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Roth'un resmi Twitter hesabından, "Hayır, burası Halep değil. Bu Erdoğan'ın Türkiye'sinin Kürtlerin yaşadığı Diyarbakır kentine (ve diğer kentlere) yaptıkları" ifadesiyle dün paylaştığı tweette, terör örgütünün saldırısında yıkılan binaya ait bir fotoğrafı kullanarak algı operasyonu yaptı.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRDI

HRW Direktörü, attığı tweetin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 Kasım'da düzenlenen saldırıda, 2 polis şehit olmuş, 11 sivil hayatını kaybetmiş, 100'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

HRW'NİN TERÖRLE İLİŞKİSİ

HRW'nin 1993 yılından bu yana başında olan Roth, son dönemde PKK ve terör örgütünün siyasi uzantıları hakkındaki açıklamalarıyla "terörle arasına mesafe koymadığı" eleştirilerine muhatap oluyor.

Daha önceki açıklamalarında, "Türkiye'de muhalif Kürt gruplara baskı yapılıyor" türü iddialara yer veren Roth, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da saldırının sorumlusu PKK'nın uzantısı TAK hakkında, "Ama Kürt milislerin sivilleri bombalaması için hiçbir neden yok" gibi yumuşak ifadelere yer vermişti. Roth saldırının faillerini "Kürt milisler" olarak tanımlayarak PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini ortaya koymuştu.

SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ

Kasım ayında Diyarbakır Bağlar'dadüzenlenen saldırıyı PKK'nın uzantısı TAK birimi resmi sitesinden üstlenmişti.

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Roth Twitter'daki paylaşımını silmek zorunda kaldıRoth Twitter'daki paylaşımını silmek zorunda kaldıHRW Direktörü Roth, PKK'nın düzenlediği bir saldırıda hasar gören binaların fotoğraflarını paylaşarak, söz konusu yıkımın Erdoğan hükümeti tarafından yapıldığı imasında bulundu.
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