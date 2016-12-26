26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:28Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 77.137 0.21
  • Altın: 127,985 -0.03
  • Dolar: 3,5070 -0.14
  • Euro: 3,6691 -0.04

Tıp tarihinde bir ilk!

»
Tıp tarihinde bir ilk!
Polonya'da doğuştan eli olmayan 32 yaşındaki adama el nakli gerçekleştirildi.
Tıp tarihinde bir ilk! Tıp tarihinde bir ilk! Tıp tarihinde bir ilk!

Polonya'da eli olmadan doğan Piotr isimli adama, hayatını kaybeden bir donörün eli nakledildi. Bütün hayatını sol eli olmadan geçiren 32 yaşındaki adama 13 saatlik operasyonla el nakli yapıldı.

Genç adamın şimdilik sadece parmaklarını oynatabilmesine rağmen doktorlar, umutlu.

Daily Mail'de yayınlanan habere göre; operasyonu gerçekleştiren Wroclaw Medical University'den Adam Domanasiewicz, bu naklin dünyada bir ilk olduğunu söyledi. "Bu nörofizyoloji ve organ naklinde bir dönüm noktası çünkü şimdiye dek doğuştan gelen vakalarda nakil işleminin gerçekleştirilemeyeceği düşünülüyordu" diye konuştu.

Operasyonun, belli organları olmadan doğan ve tek seçeneği protez olan binlerce insan için bir umut olabileceğini ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tıp tarihinde bir ilk!Tıp tarihinde bir ilk!Polonya'da doğuştan eli olmayan 32 yaşındaki adama el nakli gerçekleştirildi.
Bu öneriler kalbinizi koruyorBu öneriler kalbinizi koruyorSoğuk kış aylarında artış gösteren kalp sorunlarına karşı kalbi koruyan bu önerilere kulak verin...​
İşte Horlama ve uyku apnesi şikayeti olan dikkat!İşte Horlama ve uyku apnesi şikayeti olan dikkat!Önemli bir uyku problemi olan horlama ve uyku apnesinden lazer tedavisi ile kurtulmak mümkün. İşte detaylar...
Hastane muayene ücretlerine ne kadar zam geldi?Hastane muayene ücretlerine ne kadar zam geldi?Elektrik fiyatlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinin ardından bir zam haberi de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte yeni düzenlemeye göre yapılacak zam oranları..
ORTOPED’den hakemlerin taban sorununa çözümORTOPED’den hakemlerin taban sorununa çözümBaşkent’te ORTOPED adlı firmanın hayata geçirdiği uygulama vücuttaki yük dağılımını düzenliyor, omurga üzerine binen orantısız ağırlığı azaltıyor. Uygulama özellikle hakemlerin yüzünü güldürdü.
Sağlık Bakanlığı’ndan 'Cin Hastanesi' açıklamasıSağlık Bakanlığı’ndan 'Cin Hastanesi' açıklamasıSağlık Bakanlığı, bazı basın yayın kurumlarında yer alan 'Cin Hastanesi' olarak hizmet veren kurumlara bakanlık tarafından ruhsat verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
  • Sağlığınız için kara turp yiyin01 Aralık 2016 Perşembe 21:29
  • Cosmegram göz altı kırışıklık kremi instalift kullananlar28 Kasım 2016 Pazartesi 20:50
  • Orjinal zayıflama maça çayı nasıl kullanılır?28 Kasım 2016 Pazartesi 18:36
  • Kinoa kaç günde zayıflatır? Kullanıcı yorumları28 Kasım 2016 Pazartesi 18:30
  • 2050 yılına kadar 10 milyon kişi ölecek28 Kasım 2016 Pazartesi 09:52
  • İlaçta yeni dönem başlıyor!25 Kasım 2016 Cuma 09:03
  • Kışın hastalanmamak için kivi yiyin22 Kasım 2016 Salı 12:41
  • Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Nedir?10 Kasım 2016 Perşembe 13:30
  • Yeşil besinler hastalık düşmanı!08 Kasım 2016 Salı 12:55
  • Tüm ilaçlar ücretsiz olacak07 Kasım 2016 Pazartesi 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri