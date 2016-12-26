Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında Kastamonu’ya geldi. Ilgaz Tüneli’nin açılışının ardından kent merkezine hareket eden Başbakan Yıldırım, burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.
'YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'
15 Temmuz'da millet olarak ayağa kalktık, alçak FETÖ'cülere dersini verdik. 139 yıllık hayal gerçek oldu, Ilgaz-Kastamonu tüneli açıldı. Biz iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl yolları böldük ve hayatları, milletleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi asla böldürtmeyiz.
Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz.
'79 MİLYON GECE GÜNDÜZ HAZIR'
Bu ülke, bu millet birbirine kenetlenirse, bu ayyıldızlı bayrağa sahip çıkarsa, hiç ama hiçkimse bize bir şey yapamaz. Bunu 15 Temmuz'da gördük mü 15 Temmuz gecesinde bombaların, saldırıların, mermilerin altında şehadet şerbetini içme, gazi olma pahasına ülkemizi alçaklardan koruduk mu İşte tekrar görev düşerse, herkes bilsin ki 79 milyon ülkesini savunmaya gece gündüz hazırdır.
Birlik, beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya yükseltmeye ant içtik, ahdettik. Herkes bilsin ki bizim siyasetimiz, 81 ilimizin 79 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyasettir. Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz.
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Başbakan Yıldırım: Daha beterini görürsünüz
Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında Kastamonu’ya geldi. Ilgaz Tüneli’nin açılışının ardından kent merkezine hareket eden Başbakan Yıldırım, burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.
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