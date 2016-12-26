Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri kaynaklarından görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, dün Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından ötürü duyduğu üzüntüyü Lavrov’a iletti ve taziyelerini sundu. Çavuşoğlu ayrıca, Katar’daki Suriye temasları hakkında Rus mevkidaşına bilgi verdi.
26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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