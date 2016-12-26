27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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FETÖ'cülerin alçak yalanı ellerinde patladı!

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FETÖ'nün Mısır üzerinden Arapça yayın yapan ZamanArabic.com sitesi yalanda sınır tanımadı.
FETÖ'cülerin alçak yalanı ellerinde patladı!
FETÖ'cülerin alçak yalanı ellerinde patladı! FETÖ'cülerin alçak yalanı ellerinde patladı! FETÖ'cülerin alçak yalanı ellerinde patladı!

Photoshop ile uydurma haber yapan ZamanArabic.com, Katar ve Türkiye arasına nifak sokma gayretine girişti. Daily Sabah Arapça'da hiç yayınlanmamış bir haberi, masa başında kurgulayıp yayınlanmış gibi göstererek bir skandala daha imza attılar.

Kapatılan Zaman gazetesinin Mısır üzerinden Arapça yayın yapan FETÖ uzantısı ZamanArabic.com, Daily Sabah Arapça üzerinden Katar ve Türkiye arasına nifak sokma gayretine girişti.

Büyük bir gazetecilik skandalına imza atan site, Daily Sabah Arapça'da hiç yayınlanmamış bir haberi, masa başında kurgulayıp logo ekleyerek yayınlanmış gibi gösterdi.


Alfalak adlı twitter hesabına dayandırdığı haberde ZamanArabic.com, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un katili Mert Altıntaş'ın Katar'ı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 kez ziyaret ettiğini iddia etti.

Site, yalan haberini güçlendirmek için "Hükümet yanlısı Daily Sabah gazetesi birkaç gün önce yayınladığı haberini kısa süre sonra yayından kaldırdı" ifadelerini kullandı.


DAİLY SABAH ARAPÇA: İDDİA EDİLEN HABER HİÇBİR ZAMAN YAYINLANMAMIŞTIR

Photoshop yardımıyla Daily Sabah Arapça web sitesinin tasarımını kullanarak kurguladığı uydurma haberin ekran görüntüsünü paylaşan FETÖ uzantısı ZamanArabic.com, hızla gelişen Türkiye-Katar ilişkilerini zedelemeye çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Daily Sabah Arapça, iddia edilen haberin hiçbir zaman yayınlanmadığını, Google aramalarında da bu habere ulaşılamayacağını, görüntüdeki fontların da Daily Sabah'ın kullandığı fontlar olmadığını duyurdu.

Ülke menfaatlerini göz ardı ederek sansasyon uyandırıp ülkeler arası kriz çıkarmayı hedefleyen FETÖ'nün hedefine ulaşamayacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu uydurma habere dair gerekli hukuki tedbirlerin de alınacağı belirtildi.
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