27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Bir Fenerbahçe Klasiği!

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Bir Fenerbahçe Klasiği!
Fenerbahçe ilk yarının son maçında Trabzonspor'u Avni Aker'deki son maçta sürklase etti.
Bir Fenerbahçe Klasiği! Bir Fenerbahçe Klasiği! Bir Fenerbahçe Klasiği!

Trabzonspor'un 65 yıllık yuvası Avni Aker'deki son resmi maçta Fenerbahçe bordo-mavilileri 3-0 mağlup etti. Yusuf Erdoğan'ın 29. Dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fernandao (pen), Sow ve Lens kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Sezonun ikinci yarısından itibaren Akyazı Şenol Güneş Stadı'na taşınacak olan bordo-mavililere 1951 yılından bu yana ev sahipliği yapan Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe rahat bir galibiyet kazandı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE: 0-3

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

STAT: Avni Aker
HAKEM: Ali Palabıyık 
SAAT: 20:00
YAYIN: Lig TV

Maça Trabzonspor başladı.

3. dakika: Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan penaltı noktası civarına prtasını yaptı, Trabzonspor savunması kafayla topu karşıladı.

6. dakika: Trabzonspor direğe takıldı. Sol kanattan Castillo'nun ortasında Mustafa'nın vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

9. dakika: Trabzonspor atağında Yusuf Erdoğan sağ kanatta topla buluştu, ceza sahası içine yerden pas verdi ama savunma topu uzaklaştırdı.

HAKEM DEĞİŞTİ 14. dakika: Yan hakem Kemal Yılmaz sakatlandı yerine 4. hakem Tolga Özkalfa geçti

19. dakika: Ani gelişen Trabzonspor atağında Fernandao ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

21. dakika: Fenerbahçe'de Mehmet Topal yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

23. dakika: Trabzonspor atağında Castillo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top direk dibinden auta gitti.

KIRMIZI KART 26. dakika: Fenerbahçe, Yusuf'un ceza sahası içinde topa elle müdahelesinin ardından penaltı kazandı. Maçın hakemi ardından kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor sahada 10 kişi.

GOOOOOL 28. dakika: Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Fernandao, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 0-1

31. dakika: Trabzonspor atağında Castillo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, kaleci Volkan'ın kontrolünde top auta gitti.

35. dakika: Fenerbahçe'de Neustadter yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

GOOOOOL 41. dakika: Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in pasında, bomboş pozisyondaki Sow topu filelere gönderdi. 0-2

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.

48. dakika: Yaşanan tartışmanın ardından Fernandao sarı kartla cezalandırıldı.

52. dakika: Fenerbahçe atağında Alper ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

54. dakika: Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Lens'in kale sahası önüne etkili ortasında Fernandao vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

57. dakika: Fenerbahçe atağında Lens sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

61. dakika: Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan ceza sahası içine yerden pasını verdi, Sow gelişine vurdu ama top savunmaya çarparak kornere çıktı.

65. dakika: Trabzonspor atağında Mehmet Ekici ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.

GOOOOOL 67. dakika: Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahası giren Lens, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

71. dakika: Fenerbahçe'de Sow çıktı, yerine Aatıf girdi. Alper çıktı, yerine Ozan girdi.

74. dakika: Trabzonspor atağında Mehmet Ekici ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve kaleci Volkan topu köşeden kornere çeldi.

80. dakika: Trabzonspor atağında Güray sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top auta çıktı.

84. dakika: Fenerbahçe'de Lens çıktı, yerine Salih girdi.

88. dakika: Teabzonspor atağında Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

1 dakika uzatma işaret edildi.

Maç Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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