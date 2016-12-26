Bir Fenerbahçe Klasiği!

Trabzonspor'un 65 yıllık yuvası Avni Aker'deki son resmi maçta Fenerbahçe bordo-mavilileri 3-0 mağlup etti. Yusuf Erdoğan'ın 29. Dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fernandao (pen), Sow ve Lens kaydetti.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Sezonun ikinci yarısından itibaren Akyazı Şenol Güneş Stadı'na taşınacak olan bordo-mavililere 1951 yılından bu yana ev sahipliği yapan Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe rahat bir galibiyet kazandı.



TRABZONSPOR - FENERBAHÇE: 0-3



TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat



STAT: Avni Aker

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20:00

YAYIN: Lig TV



Maça Trabzonspor başladı.



3. dakika: Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan penaltı noktası civarına prtasını yaptı, Trabzonspor savunması kafayla topu karşıladı.



6. dakika: Trabzonspor direğe takıldı. Sol kanattan Castillo'nun ortasında Mustafa'nın vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.



9. dakika: Trabzonspor atağında Yusuf Erdoğan sağ kanatta topla buluştu, ceza sahası içine yerden pas verdi ama savunma topu uzaklaştırdı.



HAKEM DEĞİŞTİ 14. dakika: Yan hakem Kemal Yılmaz sakatlandı yerine 4. hakem Tolga Özkalfa geçti



19. dakika: Ani gelişen Trabzonspor atağında Fernandao ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



21. dakika: Fenerbahçe'de Mehmet Topal yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.



23. dakika: Trabzonspor atağında Castillo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top direk dibinden auta gitti.



KIRMIZI KART 26. dakika: Fenerbahçe, Yusuf'un ceza sahası içinde topa elle müdahelesinin ardından penaltı kazandı. Maçın hakemi ardından kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor sahada 10 kişi.



GOOOOOL 28. dakika: Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Fernandao, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 0-1



31. dakika: Trabzonspor atağında Castillo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, kaleci Volkan'ın kontrolünde top auta gitti.



35. dakika: Fenerbahçe'de Neustadter yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.



GOOOOOL 41. dakika: Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in pasında, bomboş pozisyondaki Sow topu filelere gönderdi. 0-2



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.



48. dakika: Yaşanan tartışmanın ardından Fernandao sarı kartla cezalandırıldı.



52. dakika: Fenerbahçe atağında Alper ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.



54. dakika: Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Lens'in kale sahası önüne etkili ortasında Fernandao vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.



57. dakika: Fenerbahçe atağında Lens sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.



61. dakika: Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan ceza sahası içine yerden pasını verdi, Sow gelişine vurdu ama top savunmaya çarparak kornere çıktı.



65. dakika: Trabzonspor atağında Mehmet Ekici ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.



GOOOOOL 67. dakika: Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahası giren Lens, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3



71. dakika: Fenerbahçe'de Sow çıktı, yerine Aatıf girdi. Alper çıktı, yerine Ozan girdi.



74. dakika: Trabzonspor atağında Mehmet Ekici ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve kaleci Volkan topu köşeden kornere çeldi.



80. dakika: Trabzonspor atağında Güray sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top auta çıktı.



84. dakika: Fenerbahçe'de Lens çıktı, yerine Salih girdi.



88. dakika: Teabzonspor atağında Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.



1 dakika uzatma işaret edildi.



Maç Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.