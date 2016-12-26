27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Bakan Kaya kışlada mehmetçikle yemek yedi

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Bakan Kaya kışlada mehmetçikle yemek yedi
Şırnak'ta 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı ziyaret eden Bakan Kaya ve beraberindekiler, kışlada askerle yemek yedi.
Bakan Kaya kışlada mehmetçikle yemek yedi Bakan Kaya kışlada mehmetçikle yemek yedi Bakan Kaya kışlada mehmetçikle yemek yedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, "Askerimizin içindeki fitne odakları da temizlendi. Bugün çok daha güçlü, çok daha kararlı şekilde operasyonlar sürdürülüyor. Allah'ın izniyle birliğimizi ve beraberliğimizi kimse bozamayacak." dedi.

23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı ziyaret eden Bakan Kaya ve beraberindekiler, kışlada askerle yemek yedi.

Burada açıklama yapan Kaya, tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. 



Askere moral vermek için kışlayı ziyaret ettiğini dile getiren Kaya, Türk askerinin tarihin her döneminde cesaretiyle, kahramanca mücadelesi ile ismini altın harflerle yazdırmış bir cesaret timsali olduğunu kaydetti.

Hem içeride hem dışarıda FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ gibi bütün terör örgütlerine karşı çok güçlü şekilde kahramanca mücadele edildiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Bu yüzden askerlerimize minnettarız. Biz de hükumet olarak hem milletimizin hem de askerimizin kahramanlığına, şehitlerimizin kahramanlığına ve cesaretine yakışır bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve milletimizin kahramanca duruşu ile çok büyük bir tehdit unsurunu bertaraf ettik. Askerimizin içindeki fitne odakları da temizlendi. Bugün çok daha güçlü, çok daha kararlı şekilde operasyonlar sürdürülüyor. Allah'ın izniyle birliğimizi ve beraberliğimizi kimse bozamayacak."

Ülkenin bekasına karşı yönelen her tehdit karşısında duracaklarını vurgulayan Kaya, terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini aktardı.

Daha sonra Şırnak Kadın Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Kaya, burada kursiyerlerin yapmış olduğu ürünleri inceledi, kadınlarla beraber kilim dokudu.



ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, yaklaşık 9 ay önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen Bayram Tatar'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Kaya, "Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir terör örgütü bize zarar veremeyecek. 15 Temmuz'da halkımız büyük bir direniş gösterdi. İstiklal mücadelesi verdik, ikinci bir Kurtuluş Savaşıydı." dedi. 

Şehit babası Mehmet Tatar ise hayattaki 7 çocuğunu da vatan için feda etmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her türlü terör örgütüyle kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bir oğlum şehit oldu, 7 oğlum kaldı. Onları da seve seve vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya ve beraberindekiler, Dicle Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında evi hasar gören Abdullah Caner'i evinde ziyaret etti.

Devletin vatandaşın mağduriyetini gidermek için çaba gösterdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız mağduriyetinizin giderilmesi için gece gündüz çalışıyor. Yıkılan evlerin yeniden yapılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de burada evinden yurdundan olmuş herkese destek olmak, sahip çıkmak için çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Şırnak'ı yeniden hem imar edeceğiz, hem de sosyal olarak rehabilite edeceğiz. Her zaman devlet ve hükumet olarak yanındayız inşallah çok güzel olacak."

DEVLETİMİZ SAĞOLSUN

Caner ise devletin vatandaşa destek sunduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Evim 3 katlıydı, yıkıldı. İş yerim zarar gördü ama devletimiz sağolsun." dedi.

ÇOCUKLARIMIZ VE KADINLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Şırnak Org. Edip Başer İlk ve Ortaokulu'na da ziyarette bulunan Bakan Kaya burada çocuklarla bir araya gelerek "Çocuklarımızın hayalleri büyük, kendileri gibi güzel günler yaşayacaklar inşallah." dedi.
Buradan Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği'nce faaliyete geçirilen Kadın Merkezi'ni açan Bakan Kaya "Şırnaklı kadınlarımız, bu merkezde öğrenecek, üretecek, hayata daha güçlü sarılacak." dedi.

Bakan Kaya, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katıldı.

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