27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye yanıt geldi

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Terör örgütü PKK'nın kolu HPG, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, 'Şengal'den çıkın, yoksa güç kullanırız' sözlerine 'Kimsenin bizi zorla çıkarmaya gücü yetmez' cevabını verdi.
Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye yanıt geldi
Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye yanıt geldi Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye yanıt geldi Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye yanıt geldi

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, "Şengal'den çıkın, yoksa güç kullanırız" sözlerine yanıt olarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır" dedi.

BARZANİ "VURURUZ" DEMİŞTİ

Geçen hafta Şengal halkının geleceğinden emin olmadığı için kente dönmediğini kaydeden IKBY Başbakanı Barzani, "Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor" diye konuşmuş, "Eğer PKK Şengal'de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" diye yanıt vermişti.

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