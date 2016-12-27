DAEŞ, PKK taktiğine geçti!

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 126 gün geride kalırken, TSK’nın yürüttüğü operasyonlarda önceki gün hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ’a ait 113 mevzi bombalandı. DEAŞ hedefleri baskı altına alınırken, çok sayıda barınma yeri, savunma mevzii, komuta kontrol tesisi, silah ve araç kullanılamaz hale getirildi.

EVLER SİLAH MEVZİİ OLDU

Sivillere ait evleri ele geçiren DEAŞ duvarlara delikler açarak evleri silah mevzilerine de dönüştürdü. Evlerin kapı önlerine genellikle düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirildi. Patlayıcılara yüzlerce demir bilye kullanılarak tesir gücü artırıldı. Karşılaşılan bu tablo DEAŞ’ın meskun mahal çatışması hazırlığını haftalar öncesinden yaptığını gösteriyor. PKK Sur, Cizre ve Nusaybin’de, PYD/ YPG de Kobani’de aynı taktikleri uygulamaya koymuştu. TSK mayın imha timleri ise bir gün içerisinde 74 EYP’yi etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başladığı günden itibaren etkisiz hale getirilen mayın sayısı 42’ye, EYP sayısı 2 bin 335’e ulaştı. KOMANDO TAKVİYESİ TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı’nda El Bab kuşatmasını takviye edecek komando birliklerinin intikali de sağlandı. Bu kapsamda Denizli’deki 11. Komando Tugayı’ndan 300 komando ile Bingöl’deki 49. Mekanize Komando Tugayı’ndan komandolar El Bab’daki görev yerlerine ulaştı.

HABERTÜRK