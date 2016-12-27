27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • -1°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 77.028 0.07
  • Altın: 128,113 0.07
  • Dolar: 3,5108 -0.03
  • Euro: 3,6690 -0.04

DAEŞ, PKK taktiğine geçti!

»
DAEŞ, PKK taktiğine geçti!
DEAŞ El Bab’da, terör örgütü PKK’nın geçen yıl deneyip hüsrana uğradığı meskûn mahalde savaş taktiğini izlemeye başladı.
DAEŞ, PKK taktiğine geçti! DAEŞ, PKK taktiğine geçti! DAEŞ, PKK taktiğine geçti!

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 126 gün geride kalırken, TSK’nın yürüttüğü operasyonlarda önceki gün hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ’a ait 113 mevzi bombalandı. DEAŞ hedefleri baskı altına alınırken, çok sayıda barınma yeri, savunma mevzii, komuta kontrol tesisi, silah ve araç kullanılamaz hale getirildi.

EVLER SİLAH MEVZİİ OLDU

Sivillere ait evleri ele geçiren DEAŞ duvarlara delikler açarak evleri silah mevzilerine de dönüştürdü. Evlerin kapı önlerine genellikle düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirildi. Patlayıcılara yüzlerce demir bilye kullanılarak tesir gücü artırıldı. Karşılaşılan bu tablo DEAŞ’ın meskun mahal çatışması hazırlığını haftalar öncesinden yaptığını gösteriyor. PKK Sur, Cizre ve Nusaybin’de, PYD/ YPG de Kobani’de aynı taktikleri uygulamaya koymuştu. TSK mayın imha timleri ise bir gün içerisinde 74 EYP’yi etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başladığı günden itibaren etkisiz hale getirilen mayın sayısı 42’ye, EYP sayısı 2 bin 335’e ulaştı. KOMANDO TAKVİYESİ TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı’nda El Bab kuşatmasını takviye edecek komando birliklerinin intikali de sağlandı. Bu kapsamda Denizli’deki 11. Komando Tugayı’ndan 300 komando ile Bingöl’deki 49. Mekanize Komando Tugayı’ndan komandolar El Bab’daki görev yerlerine ulaştı.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump BM'yi eleştirdiTrump BM'yi eleştirdiABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Birleşmiş Milletlerin (BM) büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüpten ibaret olduğunu iddia etti.
İran açık açık itiraf etti!İran açık açık itiraf etti!Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Halep'in İran için ileri uç cephe olduğunu, "bölge ve dünyaya" devrim ihracının ülke için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.
İşte Kral Selman'ın Halep için bağışladığı rakamİşte Kral Selman'ın Halep için bağışladığı rakamKral Selman, Halep halkına yardım için tüm ülkede yardım kampanyası başlatılması talimatı verdi.
DAEŞ, PKK taktiğine geçti!DAEŞ, PKK taktiğine geçti!DEAŞ El Bab’da, terör örgütü PKK’nın geçen yıl deneyip hüsrana uğradığı meskûn mahalde savaş taktiğini izlemeye başladı.
Okyanustan çıktı, korku saçtı!Okyanustan çıktı, korku saçtı!Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde dolaşmaya çıkan dev fok, ortalığı karıştırdı. Launceston kentinde başıboş gezen fok bir arabayı da ezdi.
Uçağın düşüş nedeni belli olduUçağın düşüş nedeni belli olduKolombiya'da düşen Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının inişe geçmeden önce yakıtının bittiği tespit edildi.
  • Esad Halep'te Noel ayininde26 Aralık 2016 Pazartesi 22:17
  • Kanada’da mescit kundaklandı26 Aralık 2016 Pazartesi 16:20
  • Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu26 Aralık 2016 Pazartesi 15:35
  • Moskova'da terör alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi26 Aralık 2016 Pazartesi 13:43
  • Musul'da 132 bin sivil evini terk etti26 Aralık 2016 Pazartesi 13:05
  • Moskova'da bomba alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi26 Aralık 2016 Pazartesi 13:00
  • Beyninden kardeşi çıktı!26 Aralık 2016 Pazartesi 11:48
  • 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba26 Aralık 2016 Pazartesi 10:41
  • Nilüfer Rahmani: Afganistan’a dönemem26 Aralık 2016 Pazartesi 10:15
  • Asparagas haber nükleer savaş çıkartıyordu!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri