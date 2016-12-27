Putin'den itiraf gibi açıklama: 'Çözemiyoruz'

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Putin, "Dünyanın birçok noktasında durumun zor olduğunu biliyoruz. Dünyadaki problemli ve sıcak noktaların sayısı azalmıyor, uzun soluklu çatışmalar için de çözüm bulunamıyor" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Özellikle Afganistan sorununa, Ortadoğu'daki problemlere, Suriye krizine ve diğer çatışmalara dikkat çeken Rusya lideri, "Elbette bunlar bizleri rahatsız ediyor. bugün bir araya gelme ve bu sorunları konuşma fırsatı yakaladığımız için mutluyum" dedi.