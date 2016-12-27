Premier Lig'in 18. hafta maçında Chelsea evinde Bournemouth'u 3-0 mağlup etti. Üst üste 12. maçını kazanan Mavi-Beyazlılar kulüp tarihi rekorunu kırdı.
Maçta golleri 24 ve 90'da Pedro, 49'da penaltıdan Hazard kaydetti.
Liderliğini sürdüren Chelsea puanını 46'ya yükseltti. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.
27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
- Müezzinoğlu: Asgari ücret yetersiz!Trump BM'yi eleştirdiPKK'nın bir kilit ismi daha yakalandıGülen akıl hastanesinde tedavi görmüşÇalımbay'dan Eto'o açıklamasıFernandao'dan transfer açıklaması!Şevket Hoca kalp krizi geçirdiİspanyollar Cüneyt Çakır ile alay etti!Chelsea tarih yazdı!Aman dikkat! Cezası çok büyük
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:48 Güneş 08:21 Öğle 13:12 İkindi 15:29 Akşam 17:50 Yatsı 19:17
- 9°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 6°C Ağrı
- 4°C Amasya
- 1°C Ankara
- 8°C Antalya
- -2°C Artvin
- -1°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 77.028 0.07
- Altın: 128,113 0.07
- Dolar: 3,5108 -0.03
- Euro: 3,6690 -0.04
Chelsea tarih yazdı!
Premier Lig'in 18. hafta maçında Chelsea evinde Bournemouth'u 3-0 mağlup etti. Üst üste 12. maçını kazanan Mavi-Beyazlılar kulüp tarihi rekorunu kırdı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çalımbay'dan Eto'o açıklamasıAntalyaspor Teknik Direktörü transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. NTV Spor canlı yayınına katılan Çalımbay, “Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu gündemimizde. Necip’i de istedik” dedi.
Fernandao'dan transfer açıklaması!Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü, "Benim tüm konsantrasyonum Fenerbahçe. Fenerbahçe’yle sözleşmem var. Bu tip konular hem Başkanımızın hem menajerimin ilgileneceği konular" dedi
İspanyollar Cüneyt Çakır ile alay etti!Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor arasında oynanan mücadelede ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Çakır'ın verdiği penaltı kararı büyük tartışmaya neden oldu.
Chelsea tarih yazdı!Premier Lig'in 18. hafta maçında Chelsea sahasında Bournemouth'u 3-0 yenerek üst üste 12 maçını kazandı ve kulüp tarihi rekorunu kırdı
Bir Fenerbahçe Klasiği!Fenerbahçe ilk yarının son maçında Trabzonspor'u Avni Aker'deki son maçta sürklase etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şevket Hoca kalp krizi geçirdi
- Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme
- Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!
- Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!
- Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! İşte tarihi
- Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!
- 2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?
- Ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi
- Uzmanlardan "Facebook" uyarısı!
- "Yas ve acı varken çıkıp şarkı söylemek içimden gelmiyor"
- Önce şaka zannetti! Kargoyu açınca şaşkına döndü!
- Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.