27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Şevket Hoca kalp krizi geçirdi

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Şevket Hoca kalp krizi geçirdi
Eşofmanlı Şevket Hoca olarak bilinen Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi.
Şevket Hoca kalp krizi geçirdi Şevket Hoca kalp krizi geçirdi Şevket Hoca kalp krizi geçirdi

 

“GÜLDÜR Güldür” adlı komedi programında canlandırdığı Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle tanınan Çağlar Çorumlu’nun reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Oyuncu, geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Çekimler sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri Çorumlu’nun kalp krizi geçirdiğini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Operasyonda kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Çağlar Çorumlu, evinde dinlenmeye çekildi. 

hürriyet

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