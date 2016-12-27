Fernandao'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü, "Benim tüm konsantrasyonum Fenerbahçe. Fenerbahçe’yle sözleşmem var. Bu tip konular hem Başkanımızın hem menajerimin ilgileneceği konular" dedi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-0 yendiği maçta ilk golü atan Brezilyalı futbolcu Fernandao, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, tüm konsantrasyonunu Fenerbahçe’ye verdiğini söyledi.

Fernandao, “Tanrıya şükrediyorum, hayatımda bana bu fırsatları sunduğu için. Yapmam gerekene odaklanıyorum. Her zaman konsantrasyonumu koruyorum ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Sakatlıktan sonra en iyi şekilde dönem gerektiğini biliyordum ve bunun tek yöntemi çalışmaktı. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Her birine teşekkür ediyorum yanımda oldukları, bana eşlik ettikleri ve bana güven verdikleri için” değerlendirmesini yaptı.

Çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Fernandao, “Benim tüm konsantrasyonum Fenerbahçe. Fenerbahçe’yle sözleşmem var. Bu tip konular hem Başkanımızın hem menajerimin ilgileneceği konular. Ben tüm odak noktamı Fenerbahçe’ye vermiş durumdayım, bu durum sonuna kadar da böyle olacak” dedi.