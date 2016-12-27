27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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PKK'nın bir kilit ismi daha yakalandı

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PKK'nın bir kilit ismi daha yakalandı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un gözaltına alınmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Baysal, İzmir'de gözaltına alındı.
PKK'nın bir kilit ismi daha yakalandı PKK'nın bir kilit ismi daha yakalandı PKK'nın bir kilit ismi daha yakalandı

 

İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal İzmir'de gözaltına alındı.

Baysal'ın, İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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