27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Suikastçı Altıntaş'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

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Suikastçı Altıntaş'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bağlantılarının tespiti için sürdürülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Suikastçı Altıntaş'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Suikastçı Altıntaş'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Suikastçı Altıntaş'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Altıntaş’ın polis arkadaşı S.B. ile aynı yıl Polis Meslek Yüksek Okulu sınavına girdikleri, birbirine yakın soruları doğru yanıtlayıp, sınavı kazandıkları anlaşıldı. Sınavda Altıntaş’ın 82, S.B.’nin de 83 soruya doğru cevap verdiği belirtildi. İkilinin sınav sorularında yanlışlarının bile aynı şık olması dikkat çekti. Savcılık kaynakları, S.B.’nin örgütsel bağlantılarının Altıntaş’tan daha güçlü olduğunu öne sürdü. Altıntaş’ın ablası Seher Ö., S.B. için “Geziyorduk, parka gidiyorduk, yemeğe gidiyorduk ama hep S. ile birlikte” demişti.

FETÖ’CÜYLE GÖRÜŞMÜŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturmada, Altıntaş’ın HTS kayıtlarından telefonla en çok görüşüp irtibat kurduğu isimler tek tek tespit edildi. Buna göre, en yoğun telefon trafiğinin Şanlıurfa’daki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan bir komiserle olduğu belirlendi.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ: KENDİSİNDEN HOŞLANMAZDIM

Bu arada Altıntaş’ın HTS kayıtlarından tespit edilerek Kırıkkale’de gözaltına alınan sevgilisinin ifadesine ilişkin de bazı detaylar açığa çıktı. Altıntaş’ın kız arkadaşının ifadesinde, “Örgütsel bağlantılarına ilişkin bir bilgim yok. Zaten çok konuşmazdı. Genellikle içine kapanık yaşardı. Zaten ben de kendisinden pek hoşlanmadım” dediği iddia edildi.

ORTAK DEĞİL STAJYER

Soruşturma kapsamında suikastçının ev arkadaşı avukatı S.Ö.’nün temmuz ve eylül aylarında PGS Hukuk Bürosu’nda stajyer avukat olarak çalıştığı öğrenildi. Büronun kurucusu Avukat Abdullah Polat, dünkü yazılı açıklamasında S.Ö.’nün büroyla herhangi bir bağlantısı olmadığını belirterek, özetle şöyle dedi: “PGS Hukuk Bürosu’nun tek sahibi şahsımdır. Ofisimizle ilgisi bulunmayan bir şahıs dolayısıyla hukuk büromuzun isminin lekelenmesinin tarafımızı ziyadesiyle üzdüğünü belirtmek isteriz. Emniyet yetkilileri bizzat büromuza gelerek gerekli tutanakları tutmuş ve yanlış bir anlaşılmadan dolayı mührü kaldırarak tarafımızdan özür dilemişlerdir. FETÖ/PDY terör örgütünün yapmak istediği ve oluşturmaya çalıştırdığı algı komik denecek kadar pespayedir. Yalan ve iftira dolu haberlerle ilgili gerekli yasal yollara başvurulacaktır.”

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