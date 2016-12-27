27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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PKK'nın sözde yöneticisini komutan kurtarmış

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PKK'nın sözde yöneticisini komutan kurtarmış
FETÖ'cü komutan Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın, 'Mamo' adlı üst düzey teröristin kaçmasına yardımcı olduğu öğrenildi.
PKK'nın sözde yöneticisini komutan kurtarmış PKK'nın sözde yöneticisini komutan kurtarmış PKK'nın sözde yöneticisini komutan kurtarmış

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK'nın geçen yıl barikat kurup hendek kazmasına dönemin Şırnak Çakırsöğüt Jandarma 1. Komando Tugayı'nda görevli komandolar ve özel harekât polisleri 14 Aralık'ta başlatılan operasyonla müdahale etmişti. 11 Şubat'ta sona eren operasyonda, 574 terörist öldürüldü. Operasyonların bitmesine 3 gün kala, Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada ise Kandil'den gönderilen ilçe sorumlusu "Mamo" kod adlı Mustafa D.'nin (43), bir binanın bodrum katında öldürüldüğü belirtilerek, ceset fotoğrafları da dağıtıldı. Kandil yönetimi için, "Mamo'yu kurtarın, gerisi ölürse ölsün" şeklinde talimat verecek kadar önemli olan teröristin ise aynı gün önce Cudi Dağı'na, ardından Uludere kırsalına çıkarıldığı ve halen Uludere kırsalındaki Kel Mehmet dağlarında olduğu belirlendi. Bir tek teröristin dahi sağ çıkamadığı çember altındaki mahalleden Mamo'nun burnu bile kanamadan çıkmasında da FETÖ izine rastlandı.

İSTİHBARATLAR VAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Şırnak Çakırsöğüt Jandarma 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan da tutuklanarak TSK'den ihraç edildi. Mamo'nun sağ olarak çıktığı Cudi mahallesindeki operasyonların yönetimini, o dönemde FETÖ'cü Tuğgeneral Gürcan'ın ele aldığı ve polis özel harekâtın da geri planda kaldığını belirlendi. Mamo'nun öldüğünü de açıklayarak kamuoyunun yanıltılmasını ve konuyla ilgili istihbarat raporlarını da dikkate alan güvenlik güçleri, Tuğgeneral Gürcan'ın, Mamo'nun kaçırılmasına göz yumduğunu düşünüyor.

KOMANDOLARI SOKAĞA ÇIKARMIŞTI

15 Temmuz gecesi saat 21.00'de Çakırsöğüt Tugayı'ndaki askerlere "Harekâta hazır biçimde toplanılması" emrini veren Ali Osman Gürcan, komandoların dış dünyayla bağlantısını kopardı. TOMA ve zırhlı araçlarla önünü kesen polisleri, "Yolu açın, yoksa sizin için iyi olmaz" diye tehdit eden Gürcan, sokağa çıkardığı birlikteki askerlerle tugaya geri dönmek zorunda kaldı. Gürcan ile birlikte Şırnak'ta toplam 384 asker tutuklandı.

Sabah

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