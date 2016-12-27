27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Hükümetten kiracıları sevindirecek hamle!

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Hükümet gayrimenkulde önemli değişikliklere gidiyor. Düşük fiyata ev kiralayacak ve parsel bazında yoğunluk artışını yasaklayacak.
Hükümetten kiracıları sevindirecek hamle!
Hükümetten kiracıları sevindirecek hamle! Hükümetten kiracıları sevindirecek hamle! Hükümetten kiracıları sevindirecek hamle!

 

TOKİ, İller Bankası, belediyeler ve şirketler, kurulacak Gayrimenkul borsası aracılığıyla kentsel dönüşüm ve konut projelerinde bir metrekareye denk gelecek şekilde sertifika ihraç edebilecek. Tahvil, bono, hisse senedi ve kira sertifikası ihraçlarında olduğu gibi gayrimenkul sertifikaları da yurtiçinde ve yurtdışında tüm yatırımcılara satılabilecek. Alıcılar, emlak fiyatlarında ortaya çıkacak değer artışında pay alacak.

UCUZ KİRALIK EV: Konut projelerinde dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve öğrenciler gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanması için sosyal kiralık konut oluşturulacak. Öncelik konut fiyatlarının çok yükseldiği şehirlere ve kentsel dönüşüm projelerine verilecek.

FİNANSAL DESTEK: Afet riskli alanlarda hak sahiplerinin bireysel olarak veya inşaat şirketlerinin kurumsal olarak dönüşüm uygulamalarına girişebilmesi için yeni finansal araçlar geliştirilecek. Kentsel dönüşümün yeni, yerli ve yenilikçi üretimi destekleyecek şekilde uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenecek.

VERİ BANKASI: Konut konusundaki verilerin geliştirilmesi için Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile diğer kaynaklardaki konut göstergeleri derlenecek. Konut ihtiyacı, finansman yöntemleri ve piyasa işleyişi hakkında toplanacak bilgiler kurulacak veri bankası ile kamuoyuyla paylaşılacak.

ARSA ÜRETECEK: Sağlıklı, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu konut alanlarının geliştirilmesi için mevcut standartlar gözden geçirilecek. Kamunun, konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü güçlendirilecek, altyapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacak.

YAPI MERKEZİ: Yenilikçi ve sürdürülebilir, yapım-tasarım teknikleri ve ekipmanlarının geliştirilmesi amacıyla yapı araştırma merkezi kurulacak. Yapı denetim sistemi iyileştirilecek. Yapı müteahhitliği hizmetlerinin alanında yetkin kişiler tarafından verilmesi sağlanacak. Ara iş gücünün ustalık seviyeleri belgelendirilecek.

AKADEMİK DÖNÜŞÜM: Kentsel dönüşüm uygulama örnekleri yerinde incelenerek üniversiteler ve diğer paydaş kurumlar ile birlikte planlama ilkeleri belirlenecek. Kentsel dönüşüm alanlarında planlama ilkelerini ortaya koyan bir rehber hazırlanarak kentsel dönüşüm uygulamalarının kent bütününe etkilerinin analizinin yapılmasına ilişkin yol haritası oluşturulacak.

BELEDİYE YASASI DEĞİŞİYOR

Hükümet, Belediye Yasası'nda da kapsamlı değişikliğe hazırlanıyor. İmar planlarının yapımındaki süreç daha şeffaf ve hesap verilebilir hale getirilecek, parsel bazlı yoğunluk artışlarına sınırlama getirilecek. İmar uygulamaları daha adil ve hızlı yapılacak ve imar planı değişiklikleri sonucunda oluşan değer artışından belediyeler pay alacak. Planların yapımı, kabul edilen planların askıya çıkarılması, imar uygulaması ve yapı ruhsatı gibi temel süreçlere ilişkin mevzuattaki düzenlemeler konusunda kamuoyu internet üzerinden belediyelerce bilgilendirilecek. İmar planı değişikliği, planın ana kararlarını bozacak nitelikte olmayacak. İmar değişikliği, planda öngörülmeyen yeni ihtiyaç ve kentin gelişimini sağlamaya yönelik olacak.


sözcü

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