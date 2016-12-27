27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Rus uçağının karakutusu bulundu

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92 yolcusuyla Karadeniz'e düşen Rus uçağının ilk karakutusunun bulunduğu açıklandı.
Rus uçağının karakutusu bulundu
Rus uçağının karakutusu bulundu Rus uçağının karakutusu bulundu Rus uçağının karakutusu bulundu

Rusya'nın Soçi şehrinden kalktıktan sonra 92 yolcusuyla düşen Rus Tu-154 uçağının ilk karakutusunun bulunduğu bildirildi.

KARAKUTU MOSKOVA'YA GÖNDERİLECEK

Reuters'ın TASS'tan ilettiği habere göre karakutu Moskova'ya gönderilecek.

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