Rus uçağının karakutusu bulundu

Rusya'nın Soçi şehrinden kalktıktan sonra 92 yolcusuyla düşen Rus Tu-154 uçağının ilk karakutusunun bulunduğu bildirildi.
KARAKUTU MOSKOVA'YA GÖNDERİLECEK
Reuters'ın TASS'tan ilettiği habere göre karakutu Moskova'ya gönderilecek.
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Rusya'nın Soçi şehrinden kalktıktan sonra 92 yolcusuyla düşen Rus Tu-154 uçağının ilk karakutusunun bulunduğu bildirildi.
KARAKUTU MOSKOVA'YA GÖNDERİLECEK
Reuters'ın TASS'tan ilettiği habere göre karakutu Moskova'ya gönderilecek.