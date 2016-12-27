PKK'dan Barzani'ye cevap: "Gücünüz yetmez"

Neçirvan Barzani'nin, "Şengal'den çıkın, yoksa güç kullanırız" sözlerine cevap olarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır" dedi.

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, "Şengal'den çıkın, yoksa güç kullanırız" sözlerine yanıt olarak "Şengal'deki güçlerimize karşı böylesi bir açıklamayı yapmak Kürt birliğine zarar vermektedir. İçinde bulunduğumuz süreçte kardeş kavgasını tahrik eden ve çıkarmak isteyen bir gücü ne tarih nede halkımız affetmeyecektir." dedi



BARZANİ "VURURUZ" DEMİŞTİ



Geçen hafta Şengal halkının geleceğinden emin olmadığı için kente dönmediğini kaydeden IKBY Başbakanı Barzani, "Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor" diye konuşmuştu. "Eğer PKK Şengal'de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" diye cevap vermişti.