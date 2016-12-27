27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 77.095 0.09
  • Altın: 129,305 0.93
  • Dolar: 3,5132 0.07
  • Euro: 3,6701 0.03

İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi

»
Motorlu taşıtlar vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıktı.
İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi
İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi

Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.

Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

MTV VERGİLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) - 1300 cm3 ve aşağısı

2016 Yılı Ödenen: 623 TL

2017 Yılı Ödenecek: 646,8 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) - 1301-1600 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 997 TL

2017 Yılı Ödenecek: Bin 35 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: Bin 760 TL

2017 Yılı Ödenecek: Bin 827 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 2 bin 772 TL

2017 Yılı Ödenecek: 2 bin 878 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 4 bin 158 TL

2017 Yılı Ödenecek: 4 bin 317 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 5 bin 797 TL

2017 Yılı Ödenecek: 6 bin 19 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 8 bin 828 TL

2017 Yılı Ödenecek: 9 bin 166 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 13 bin 880 TL

2017 Yılı Ödenecek: 14 bin 411 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü

2016 Yılı Ödenen: 22 bin 716 TL

2017 Yılı Ödenecek: 23 bin 586 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 118 TL

2017 Yılı Ödenecek: 122,5 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 243 TL

2017 Yılı Ödenecek: 252 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 623 TL

2017 Yılı Ödenecek: 646,9 TL

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP'li Vekil Koçdemir: Başkanlığa hayır diyeceğimMHP'li Vekil Koçdemir: Başkanlığa hayır diyeceğimMHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, Genel Kurul'da oylanacak olan Başkanlık sistemi için hayır oyu kullanacağını açıkladı.
TEM'de feci kazaTEM'de feci kazaTEM Tekstilkent İstoç bağlantı yolu, Batışehir mevkii Edirne yönünde saat 07.30'da trafik kazası meydana geldi.
TSK açıkladı: Hepsi öldürüldü!TSK açıkladı: Hepsi öldürüldü!Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Özel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafıÖzel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafıGenelkurmay eski Başkanı Org. Özel'in 2014'te ortaya çıkan zona hastalığının altından FETÖ çıktı.
Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesiBaşbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesiBaşbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında yaptığı telefon görüşmesinin görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'a kar fırtınası geliyor!İstanbul'a kar fırtınası geliyor!İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü kar yağışı kendini yağmurla karışık hissettirecek.
  • İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi27 Aralık 2016 Salı 09:39
  • PKK'nın sözde yöneticisini komutan kurtarmış27 Aralık 2016 Salı 09:19
  • Suikastçı Altıntaş'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı27 Aralık 2016 Salı 09:06
  • Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti27 Aralık 2016 Salı 08:59
  • Kütahya' hayvan barınağında köpekler açlıktan birbirini yedi27 Aralık 2016 Salı 08:49
  • Müezzinoğlu: Asgari ücret yetersiz!27 Aralık 2016 Salı 08:47
  • PKK'nın bir kilit ismi daha yakalandı27 Aralık 2016 Salı 08:40
  • Gülen akıl hastanesinde tedavi görmüş27 Aralık 2016 Salı 08:38
  • Aman dikkat! Cezası çok büyük27 Aralık 2016 Salı 08:28
  • Putin'den itiraf gibi açıklama: 'Çözemiyoruz'27 Aralık 2016 Salı 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri