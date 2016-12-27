İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıktı.

Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıkarıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.



Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.



Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

MTV VERGİLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) - 1300 cm3 ve aşağısı

2016 Yılı Ödenen: 623 TL

2017 Yılı Ödenecek: 646,8 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) - 1301-1600 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 997 TL

2017 Yılı Ödenecek: Bin 35 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: Bin 760 TL

2017 Yılı Ödenecek: Bin 827 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 2 bin 772 TL

2017 Yılı Ödenecek: 2 bin 878 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 4 bin 158 TL

2017 Yılı Ödenecek: 4 bin 317 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 5 bin 797 TL

2017 Yılı Ödenecek: 6 bin 19 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 8 bin 828 TL

2017 Yılı Ödenecek: 9 bin 166 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 13 bin 880 TL

2017 Yılı Ödenecek: 14 bin 411 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü

2016 Yılı Ödenen: 22 bin 716 TL

2017 Yılı Ödenecek: 23 bin 586 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 118 TL

2017 Yılı Ödenecek: 122,5 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 243 TL

2017 Yılı Ödenecek: 252 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi - Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası

2016 Yılı Ödenen: 623 TL

2017 Yılı Ödenecek: 646,9 TL