27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Altında son durum ne?

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Altında son durum ne?
Altın, son düşüşlerin abartılı olduğu ve fiziki alımları getirebileceği görüşü ile yükseldi.
Altında son durum ne? Altında son durum ne? Altında son durum ne?

 

 

Altın fiyatları, son düşüşlerin abartılı olduğu ve fiziki talepte artış getirebileceği beklentileri ile yükselişini ikinci güne taşıdı ve son üç yılın en büyük çeyrek dönem kaybını bir miktar daralttı.

Altının onsu yüzde 0.4 yükselişle ons başına 1,138.21 dolara kadar çıktıktan 1,136.72 dolara geldi. Medtal geçen hafta ile birlikte kaybını yedinci haftaya taşıdı ve Ağustos 2015'ten bu yana en uzun düşüş serisini gerçekleştirdi. Metal bu çeyrekte yüzde 14 düştü ve bu yıl yüzde 7.1 yükseldi.

Altının 14 günlük RSI göstergesi Cuma günü itibariyle 12 gündür, aşırı satım bölgesi olarak değerlendirilen 30 seviyesinin altında seyrediyor. Bu durum, bazı traderlar için düşüşün sert olduğu ve yakında yükselişin başlayabileceği anlamına geliyor.

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