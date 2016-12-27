27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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İstanbul'a kar fırtınası geliyor!

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İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü kar yağışı kendini yağmurla karışık hissettirecek.
İstanbul'a kar fırtınası geliyor!
İstanbul'a kar fırtınası geliyor! İstanbul'a kar fırtınası geliyor! İstanbul'a kar fırtınası geliyor!

 

 

Meteoroloji'den yapılan tüm hava durumu değerlendirmelerini, ve İstanbul'dan son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. İstanbul'a Çarşamba günü kar geri geliyor. İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. 

Yeni haftada ise birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Hafra ortasına doğru kar alanının genişletecek ve neredeyse ülkenin tamamında etkili olacak. 

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016bu sabah saatlerinden  itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 

Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.

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