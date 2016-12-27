Fenerbahçe PSG'den Hatem Ben Arfa'yı transfer ediyor!

Fenerbahçe, dünya yıldızı sporcu Hatem Ben Arfa'yı 6 ay kiralamak için PSG'yi ikna ettiği belirtildi. Yıldız oyuncu İstanbul için hazırlanıyor...

Fenerbahçe yılın bombasına hazırlanırken transferde sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. 10 numara bölgesine takviye yapmayı planyan Fenerbahçe yönetimi, PSG'yi ikna ederek Hatem Ben Arfa'yı kiralamak için şartlarda anlaştı . Yıldız futbolcu artık Fenerbahçe forması giymeye çok yakın olduğu belirtildi.

KATAR EMİRİ DEVREYE GİRDİ

Transferde yaşanan sıcak temasa şöyle; Fransız devinin 40 milyon Euro'ya Draxler'i almasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Ben Arfa için kolları sıvadı. Bu transfer için Katar emirini devreye sokan yönetim, PSG'den Ben Afa'yı istedi. Fransız devi, Ben Arfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor.

Hatem Ben Arfa kimdir?



Doğum tarihi: 7 Mart 1987 (29 yaşında)

Doğduğu il: Clamart Fransa

Yaş: 29

Boyu: 1,79m

Uyruğu: Fransa (Tunus)

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: sol ayak

Güncel piyasa değeri: 14 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City (kiralık), Nice, PSG