27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesi

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Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında yaptığı telefon görüşmesinin görüntüleri ortaya çıktı.
Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesi
Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesi Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesi Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı Fethulalhçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı kanlı darbe girişimini sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

BİR EVDEN TELEVİYONLARA BAĞLANDI

Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermişti. Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu.  Cemil Barlas'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görülüyor.

 

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