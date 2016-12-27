Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı Fethulalhçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı kanlı darbe girişimini sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.
BİR EVDEN TELEVİYONLARA BAĞLANDI
Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermişti. Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu. Cemil Barlas'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görülüyor.