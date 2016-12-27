27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Özel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafı

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Özel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafı
Genelkurmay eski Başkanı Org. Özel'in 2014'te ortaya çıkan zona hastalığının altından FETÖ çıktı.
Özel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafı Özel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafı Özel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafı

Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel, 2014'te strese bağlı olarak görülen Zona hastalığına yakalanmış ve bu kamuoyunda merak uyandırmıştı. Zona'nın sırrı 2.5 yıl sonra ortaya çıktı.

Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını öngören düzenlemenin dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i zona hastası yaptığı ortaya çıktı. FETÖ’cü oldukları ortaya çıkan generallerden düzenlemenin yapılmaması için baskı gören Özel’in “Bu baskı beni zona etti” dediği öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasına dair 2014'te yaşanan tartışmaların, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i zona hastası yaptığı ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'yi bu noktaya getiren süreç sorgulanırken, Jandarma'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasını öngören düzenlemeye ilişkin de süreçle ilgili detaylar deşifre oldu.

FETÖ'CÜLER BASKI YAPTI

Türkiye'nin uzunca bir süredir beklediği düzenleme askeri vesayetin ayak diremesi nedeniyle ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılabildi. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan generallerin baskısıyla, hükümetin yapılması için ısrarcı olduğu düzenlemenin kendi döneminde çıkmaması için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

BENİM DÖNEMİMDE ÇIKARMAYIN

Edinilen bilgiye göre, hükümet düzenlemeyi her gündeme getirdiğinde Orgeneral Özel karşı çıktı. Türlü gerekçelerle düzenleme engellendi. Düzenlemeye ilişkin TSK içinden büyük baskı gördüğünü gizlemeyen Özel, son olarak görev süresinin dolmasına yakın bir zamanda, “Benim dönemimde çıkarmayın bunu” diye ısrarcı oldu. Gördüğü baskılardan bunalan Özel bu süreçte, zona hastalığına yakalandığı öğrenildi.

YAKIN ÇEVRESİNE SÖYLEDİ

Psikolojik ve duygusal sıkıntılar yaşanmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkla ilgili Özel, yakın çevresine yakındığı belirtildi. Düzenlemenin yapılmasına ilişkin hükümetin, yapılmaması konusunda da TSK içindeki çeşitli çevrelerin baskılarıyla karşı karşıya kalan Özel'in yakın çevresine, “Bu yüzden zona hastası oldum” dediği öğrenildi. O dönem TSK'nın düzenlemeye ayak diremesi üzerine Jandarma, İçişleri Bakanlığı'na bağlanamazken hükümet, terörist olayların tırmanması üzerine çıkardığı İç Güvenlik Paketinde bu doğrultuda önemli bir adım atmıştı.

ÖNLEYİCİ OLDU

İllerdeki Jandarma teşkilatları doğrudan valiye bağlanmıştı. Jandarma, V-valilik talimatıyla hareket eden bir pozisyona çekilmişti. Askeri kaynaklar, jandarmanın darbe girişimlerindeki önemine işaret ederken, eğer valilik emrine girmiş olmasalardı 15 Temmuz'da jandarmanın 81 ilde en etkin kuvvet olarak kullanılabileceğine işaret etti. Kaynaklar, “İç Güvenlik Yasasıyla jandarma valiliklere bağlanmamış olsaydı 15 Temmuz'da çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalınabilir, hatta darbe girişimi başarıya ulaşabilirdi” değerlendirmesinde bulundul.

2014'TE YAŞANDI

2014 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Temmuz ayında zona hastalığına yakalandığı kamuoyuna yansıyan Özel'in genellikle “aşırı gerginlik ve yorgunluk kaynaklı olan” bu hastalığa yakalanma nedenleri bir süre gündemde kalmıştı. Görev süresince kumpas davalarından yargılanan subayların tepkileriyle karşı karşıya kalan Özel, 2014 Yüksek Askeri Şurası öncesi, “40 paralel paşa” başlıklı haberlerin etkisinde zorlu bir şura hazırlığı dönemi geçirmişti.

Yeni Şafak

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