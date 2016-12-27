27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 76.803 -0.29
  • Altın: 129,434 1.03
  • Dolar: 3,5197 0.25
  • Euro: 3,6784 0.26

Beckham'ın fotoğrafıyla öğrenci kartı aldı!

»
İzmir'de üniversitede okuyan okuyan L.E.M, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi fotoğrafını kabul etmemesi üzerine sisteme futbolcu David Beckham'ın fotoğrafını yükleyince olanlar oldu.
Beckham'ın fotoğrafıyla öğrenci kartı aldı!
Beckham'ın fotoğrafıyla öğrenci kartı aldı! Beckham'ın fotoğrafıyla öğrenci kartı aldı! Beckham'ın fotoğrafıyla öğrenci kartı aldı!

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan L.E.M. (20) adlı öğrenci, indirimli olan öğrenci kartına sahip olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesine online başvuruda bulundu. Kendi fotoğrafı bir türlü kabul edilmeyen L.E.M., öğrenci olmasına rağmen bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kalınca sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını ekledi. David Beckham fotoğraflı kartı teslim alan L.E.M. sonunda öğrenci kartına kavuşurken, kartın fotoğrafı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Amacının belediyeyi yanıltmak değil, sadece öğrenci kartına kavuşmak olduğunu söyleyen L.E.M., başına gelen ilginç olayı İHA’ya anlattı.


Kendi fotoğrafını değil, Beckham’ın fotoğrafını kabul ettiler

Onlarca kez kendi fotoğrafını sisteme yüklediğini ancak bir türlü kabul edilmediğini kaydeden üniversite öğrencisi, “İlk yolladığım fotoğraf kabul edilmeyince sistemle ilgili bir hata oldu zannettim. Sonra başka fotoğraflarımı yolladım, vesikalık fotoğrafımın fotoğrafını çekip yolladım ama yine kabul edilmedi. Baktım ki olmayacak, internetten David Beckham’ın fotoğrafını indirip bir daha denedim ve bu sefer kabul edildi. Kart basıldı ve elime geçti. Çok şaşırdım. Beckham’ın fotoğrafının basılacağını hiç tahmin etmiyordum. David Backham hayranı değilim. Futbolu da fazla takip etmem. Bir berberin önünden geçerken dükkana Beckham’ın fotoğrafının asıldığını gördüm ve ‘bundan güzel fotoğraf olur’ dedim. Eve gidip fotoğrafı indirdim” dedi

44689_p0.jpg

'Amacım yanıltmak değildi'

Bir arkadaşının kartın fotoğrafını çekerek Twitter’a yüklediğini, olayın bu şekilde sosyal medyada yayıldığını söyleyen L.E.M., “Benim amacım belediyeyi yanıltmak değil. Üniversite öğrencisiyim ve öğrenci indiriminden yararlanmak için bir an önce karta ihtiyacım vardı. Kendi fotoğrafım kabul edilmeyince bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kaldım. Ben de böyle bir yol denedim. İki aydır Beckham fotoğrafının bulunduğu kartı kullanıyorum. Ben gerçekten öğrenciyim. Kimseyi kandırmak için bu yola başvurmadım. En az dört yıl daha bu şehirdeyim. Tek amacım indirimli öğrenci kartı kullanmak” diye konuştu.

1884619.jpg

Selena Gomez’li öğrenci kartı

David Beckham fotoğraflı kartına alıştığını, arkadaşlarına “Gözlüğümü çıkarınca Beckham’a benziyorum” diye espri yaptığını dile getiren L.E.M., şöyle konuştu: “Sanırım tek değilim. Benim olayım sosyal medyada paylaşılınca birçok ünlünün fotoğrafını kullanan başka öğrencilerin de olduğunu öğrendim. Mesela Selena Gomez’in fotoğrafıyla kart kullanan da varmış.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
El Bab'da Sur taktiği uygulanacakEl Bab'da Sur taktiği uygulanacakTerör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da uygulamaya koydu.
Beckham'ın fotoğrafıyla öğrenci kartı aldı!Beckham'ın fotoğrafıyla öğrenci kartı aldı!İzmir'de üniversitede okuyan okuyan L.E.M, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi fotoğrafını kabul etmemesi üzerine sisteme futbolcu David Beckham'ın fotoğrafını yükleyince olanlar oldu.
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonuDeniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda "Bylock" kullanan 45 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi.
AYM'den 16 yıl sonra kritik karar!AYM'den 16 yıl sonra kritik karar!Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı hükümlüleri 16 yıl sonra tekrar yargılanacak
TSK açıkladı: Hepsi öldürüldü!TSK açıkladı: Hepsi öldürüldü!Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk dava bugün başladıFETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk dava bugün başladıFETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak üzere Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 polisin yargılanmasına başlandı.
  • İşte Günün Gazete manşetleri27 Aralık 2016 Salı 11:19
  • MHP'li Vekil Koçdemir: Başkanlığa hayır diyeceğim27 Aralık 2016 Salı 11:00
  • TEM'de feci kaza27 Aralık 2016 Salı 10:27
  • Özel'den 2.5 yıl sonra gelen FETÖ itirafı27 Aralık 2016 Salı 10:10
  • Başbakan'ın darbe gecesi yaptığı telefon görüşmesi27 Aralık 2016 Salı 10:07
  • İstanbul'a kar fırtınası geliyor!27 Aralık 2016 Salı 09:46
  • İşte 2017 Motorlu taşıtlar vergisi27 Aralık 2016 Salı 09:39
  • PKK'nın sözde yöneticisini komutan kurtarmış27 Aralık 2016 Salı 09:19
  • Suikastçı Altıntaş'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı27 Aralık 2016 Salı 09:06
  • Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti27 Aralık 2016 Salı 08:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri