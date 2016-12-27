Yüksekova'lı ailenin elinden sözleşmeli asker tuttu

Hakkari'de yıkılan evlerinin bir odasına yerleşen Aykut ailesine yardım eli Cizre'de görevli sözleşmeli askerden geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkılan evlerinin bir odasını onararak yerleşen ve zor günler geçiren Aykut ailesine Cizre'de görevli sözleşmeli askerden yardım eli uzandı.



YARDIM ETTİ

Yüksekova'da yıkılan evlerinin bir odasını onararak yerleşen Aykut ailesine yardım eli Şırnak'ın Cizre ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Halil Ece'den geldi. Ece, zor durumda yaşam mücadelesi veren Aykut ailesine yardım etme kararı verdi. Aileye ulaşan Ece, banka hesap numarasını aldıktan sonra kış ortasında derme çatma odada üşümemeleri için aileye soba ve kömür yardımında bulundu.





"ANNENİN GÖZYAŞLARINI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Sözleşmeli er Halil Ece, ailenin haberini internetten okuduğunu belirterek, "Çaresizlik içerisinde ağlayan annenin gözyaşlarını görünce dayanamadım. Biz burada vatanımızı savunurken aynı zamanda vatandaşlarımızın çektiği çileye kayıtsız kalamayız. Aileyle iletişim kurdum ve yakacak sorunlarının olduğunu öğrendim. Aileye soba ve yakacak desteğinde bulunma kararı verdim" dedi.



Görev yaptığı sınır birliğinde arkadaşları arasında da biraz para toplayıp aileye yardım etmeye devam edeceklerini belirten Ece, "Maaşımın 1500 lirasını doğrudan aileye gönderdim, yani hemen hemen yarısını. Halen üşüdüklerini bilsem geri kalanını da yollarım" ifadelerini kullandı.





Baba Hamza Aykut, sözleşmeli ere bu davranışından dolayı teşekkür ederek, gönderdiği para ile evine güzel bir soba ve kömür alacağını söyledi.



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