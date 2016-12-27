27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Gaziantep'te uçak seferleri iptal edildi

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Gaziantep’te, sabah saatlerinde gecikmeli olarak yapılan uçak seferleri, sisin etkisini artırması üzerine iptal edildi.
Gaziantep'te uçak seferleri iptal edildi
Gaziantep'te uçak seferleri iptal edildi Gaziantep'te uçak seferleri iptal edildi Gaziantep'te uçak seferleri iptal edildi

Pistte görüş mesafesinin çok düşük olduğunu ve tüm seferlerin iptal edildiğini belirten yetkililer, sisin dağılması halinde uçuşların yeniden başlayabileceğini ifade etti.

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