AYM'den 16 yıl sonra kritik karar!

Anayasa Mahkemesi, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesine ilişkin 2000 yılında gerçekleştirilen "Umut Operasyonu" kapsamında "silahlı terör örgütü kurucusu ve üyesi olmak" suçlarından mahkum edilen HASAN Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş'un yeniden yargılanmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi kararında, başvurucuların gözaltında tutulduğu tarihlerdeki mevzuatın, gözaltı süresinde avukata erişim imkanı tanımadığı belirtildi. "Başvurucuların belirtilen şartlarda 8 ile 13 gün arasında gözaltında tutulduğu görülmektedir" denilen kararda, şöyle denildi:

"Başvuruculara isnat edilen suçlar kapsamındaki eylemlere ilişkin değerlendirmede, kendileri ve diğer sanıkların gözaltında müdafi olmaksızın ve baskı altında verildiği iddia edilen beyanlarının delil olarak kabul edildiği görülmektedir. Başvurucuların diğer deliler yanında müdafi olmaksızın alınan ve daha sonra mahkemede doğrulanmayan ifadeleri doğrultusunda anılan eylemleri gerçekleştirmek suretiyle isnat edilen suçtan mahkumiyetlerine karar verildiği, gözaltında iken alınan bu ifadelerin mahkumiyet için belirleyici biçimde kanıt olarak kullanıldığı, sonraki aşamalarda sağlanan müdafi yardımı ve yargılama usulünün diğer güvencelerinin soruşturmanın başında başvurucuların savunma hakkına verilen zararı gideremediği anlaşılmaktadır."



16 YIL SONRA YENİDEN YARGILANACAK



Kararda, başvurucuların Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verildiği belirtildi. İhlalin sonucu olarak Yusuf Karakuş ve Mehmet Şahin'e ayrı ayrı net 10 bin lira, Hasan Kılıç'a 18 bin lira verilmesine hükmeden AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için de yeniden yargılama yapılmak üzere (kapatılan) kararın bir örneğinin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de gönderilmesine karar verdi. 2000 yılında yapılan "Umut Operasyonu" bu kararla 16 yıl sonra yeniden başlayacak.

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