Kadın canlı bombanın cezasını mafya kesti

Nijerya’da katliam yapmak üzere gelen kadın canlı bomba mafya tarafından linç edilerek feci şekilde öldürüldü.

Nijerya’da Kasuway Shanu sığır pazarında bedenine sarılı bombayı infilak ettirerek katliam yapmayı amaçlayan kadın canlı bomba kıskıvrak yakalandı.

Amacına ulaşamadan ele geçirilen kadının yeleğindeki bir aksaklık bombanın patlamamasına neden oldu. Kadın intihar bombacısının cezasını mafya kesti. Canlı bomba mafya tarafından linç edilerek feci şekilde öldürüldü.

ARKADAŞI KENDİNİ PATLATTI

Daily Mail'de yer alan habere göre, kadının bomba patlatma girişiminin hemen ardından arkadaşı olan bir başka kadın canlı bomba kendini patlattı. Neyse ki olayda kendisi hariç kimse ölmedi.

Ancak durumu fark eden halk kendi cezasını kendi kesti. Bölgenin mafyası sayılan bir grup kadını linç ederek öldürdü.

Güvenlik güçleri saldırıyı terör örgütü Boko Haram’ın gerçekleştirdiğine inandıklarını açıkladı.

Görgü tanıkları olay sonrası her yere kol ve bacak parçalarının dağıldığını, ortalığın kan gölüne döndüğünü belirtti.



