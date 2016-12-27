27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı

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Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salihi, 15 Temmuz günü, ölüm tehdidi içeren onlarca mesaj aldıklarını söyledi. Al Jazeera'ye konuşan Salihi, mesajlarda, "Yarın hepinizin kellesini kapının önüne koyacağız" yazdığını belirtti.
Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı

Boğaziçi Köprüsü, darbeci askerler tarafından araç trafiğine kapatılmış, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilâtı askeri helikopterlerle taranmış, Polis Özel Harekat merkezi F-16 uçakları tarafından bombalanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın akıbeti henüz bilinmiyordu. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı saatlerde, Kerkük'te de Irak Türkmen Cephesi (ITC) yönetimini Türkmenlere yönelik katliam korkusu sardığı ortaya çıktı.

ITC Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşed Salihi, darbe gecesi belirsizliğin hâkim olduğu saatlerin kendileri için de çok gergin geçtiğini anlattı.

"Hem Arap hem de Türk medyasından darbe girişimi ile ilgili haberleri takip ediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyordu. Yalnızca benim telefonuma onlarca tehdit mesajı geldi. ‘Yarın hepinizin kellesini kapının önüne koyacağız' diyorlardı. Türkiye'de yaşanan birkaç saatlik yönetim boşluğu Kerkük'te ciddi bir katliam endişesine dönüşmüştü."

Salihi, benzer mesajların Iraklı Türkmenlerin önde gelen isimlerine de gönderildiğini söyledi, bunun üzerine birbirleriyle irtibata geçtiklerini, sabaha kadar endişe içinde Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiklerini anlattı. Tehdit mesajlarının hem mezhep hem de etnik ayrım içerikli olduğunu söyleyen Salihi, bu olayın Türkiye'nin bölgede oynadığı önemli rolü bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyor.

"Fırat Kalkanı hepimiz için gerekli bir operasyon"

Saddam yönetiminin devrilmesinden sonra, 2004 yılında Irak Türkmen Cephesi Suriye temsilciliğine atanan Salihi, 4 yıl boyunca Şam'da görev yaptı. Suriye'deki siyasi dengeleri de yakından tanıyan Türkmen lider, Fırat Kalkanı Harekâtı'nı ise şöyle değerlendiriyor:

"Ortadoğu'da hiçbir gelişme artık mahalli olarak değerlendirilemez. Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkenin belli bölgelerinde yönetim boşlukları doğdu. Bu durum DAEŞ'in ortaya çıkmasını kolaylaştırdı. Fırat Kalkanı Harekâtı doğru ama geç kalınmış bir adımdır. Türkiye başından beri güvenli bölge talebinde bulunuyordu. Bu, daha önce uygulansaydı, ne DAEŞ Musul'u alırdı, ne Halep bu hâle gelirdi, ne de Türkiye'de bu son terör saldırıları gerçekleşirdi."

"Türk dünyası büyük bir saldırı ile karşı karşıya"

ITC Başkanı Salihi, Irak'ın Tuzhurmatu ilçesinden seçilen Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu ile birlikte Türkiye'de görüşmeler yaptı. İki isim, 10 Aralık'ta bombalı saldırının meydana geldiği Şehitler Tepesi'ni de ziyaret etti.

Şii Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Tuzhurmatu bölgesini temsilen törene yöresel kıyafetiyle katılan Mimaroğlu, "Türkmenler arasında mezhep ayrımı ile ikilik yaratmak istiyorlar. Biz hepimiz kardeşiz. Beşiktaş'ta yapılan saldırıyı Türkmenlere yapılmış sayarız. Tuzhurmatu'ya yapılan saldırıyı da eminim ki, Türk halkı kendine yapılmış sayıyordur. Ve olan da budur zaten" dedi.

Erşad Salihi, "Burada şehit düşenlerin Irak'taki şehitlerden hiçbir farkı yok. Herkes terörle mücadele için şehit düşüyor. Bugün terör belâsı nereden gelirse gelsin, PKK'dan, PYD'den, DAEŞ'den, hedefleri insanlığı katletmektir. Bugün Türk dünyası büyük bir saldırı ile karşı karşıya. Irak Türkmenleri, Suriye Türkmenleri bugün coğrafyalarının tehlike altında olduğunun farkında. Terörü bitirmek için tek yumruk olmamız gerekir" diye konuştu.

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