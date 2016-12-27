Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi.
27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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E-5'te zincirleme trafik kazası
Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi.
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