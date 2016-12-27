Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak

Şarkıcı Hülya Avşar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle program yapacağı, yeni yılda Star TV'de yayınlanacak programın ilk konuğunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı iddia edildi.
Hülya Avşar, yıllar sonra yeni bir programla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İddialara göre Avşar için program ricası Cumhurbaşkanı'ndan geldi.
Avşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Cumartesi akşamları yayınlanmak üzere program hazırlıklarına başladı.
İLK KONUK ERDOĞAN MI OLACAK?
Yeni yılla birlikte yayına başlayacak olan programın ilk konuğunun ise Erdoğan olacağı söyleniyor.