Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası soruları cevapladı. IŞİD'in yayınladığı ve Türk askerlerine ait olduğu ileri sürülen video görüntüsüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türk ordusunun Suriye'de etkin bir mücadele verdiği terör örgütü IŞİD'in yayınladığı ve Türk askerlerine ait olduğu ileri sürülen video görüntüsüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Kurtulmuş sözkonusu videonun gerçek olup olmadığı konusunda resmi bir teyit olmadığını açıkladı.

Bakan, bu tür videolar üzerinden sosyal medyada infial oluşturmaya dönük paylaşımlarda bulunanları "ayağınızı denk alın" diye uyardı.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

Türkiye ile AB arasında gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması için neler yapılabilir bu konu Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Şu anda altertatif senaryolar var.

BAHÇELİ BAŞBAKAN GÖRÜŞMESİ

MHP ile Anayasa konusundaki görüşmeler başından beri şeffaf yürüyor. Baştan belirlenen prensipler çevresinde görüşülüyor. herhangi bir sapma söz konuısu değil. MHP Anayasa Paketi'ne destek vermeye devam edecektir.

DAEŞ'İN YAYINLADIĞI GÖRÜNTÜLER

Bu görüntülerle ilgili netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. olsun olmasın bu tarz görüntülerle halkı korkutmaya içine kapatmaya çalışıyorlar. Medyadaki bazı arkadaşlar ayaklarını denk alsın. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değil. Türkiye fiilen bir savaş içerisinde. Kimse bu dönemde böyle bir duyarsızlık içinde olmasın.