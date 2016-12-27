Fırtına sessizliğe gömüldü!

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sonunda 18 puanda kalan Trabzonspor'da tarihi bir çöküş yaşanıyor. Bordo-mavililer son 42 yılın en kötü ilk yarı istatistiğini elde etti. Ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 13. sırada yer alarak kötü gidişin önüne geçemeyen Karadeniz ekibi, umutlarını ligin ikinci yarısına bıraktı.
1974-1975 sezonundan sonra en kötü dönem
Lige çıktığı 1974-1975 sezonunda, galibiyetlere 2 puan verildiği sezonda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 16 puan ile 9. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun ardından bu sezon en kötü dönemini yaşadı. Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 18 puan ile 13. sırada yer alan Karadeniz ekibi, lige çıktığı günden itibaren yer aldığı sezonların en kötüsünü bu dönemde yaşayarak, tarihinin en kötü ilk yarısını tamamladı.
En fazla mağlubiyeti bu sezon aldı.
Karadeniz ekibi, lige çıktığı 1974-1975 sezonunda bile oynadığı 16 maçta 5 mağlubiyet alırken, bu sezon aldığı 8 mağlubiyetle ilk yarıda Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla mağlubiyetini alarak bu alanda rekora imza attı.
Rekor puan kaybı yaşadı
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda elde ettiği istatistik verileriyle de birçok alanda rekora imza attığı gibi yaşadığı puan kayıplarıyla da tarihinin en çok puan kaybettiği dönemini yaşadı. Bordo-mavililer, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 30 puan kaybetti.
Geçtiğimiz sezonu aradı
Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçtiğimiz sezonu arar oldu. Geçen sezon 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan bordo-mavililer, 8. sırada yer aldı. Bu sezon ise 16 maçta 18 puan toplayan Karadeniz ekibi, 13. sırada kendine yer bulabildi.
Zirve ile tarihi fark
Tarihinde verdiği zirve mücadelesiyle her zaman ön planda olan Trabzonspor, bu sezon zirve ile arasında tarihi bir fark açtı. 18 puanda kalan Karadeniz ekibi 36 puan ile lider durumda olan Medipol Başakşehir'in 18 puan gerisinde kalarak zirve ile arasındaki puan farkını epeyce açtı.
- Beşiktaş, Ryan Babel'i resmen kadrosuna kattıİstanbul’un arsa değeri açıklandı!Galatasaray'da Retro formalar satışa çıkıyorİşte Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detaylarıGalatasaray'a İtalya'dan yıldız geliyor!Süte 30 ay sonra zamKadın canlı bombanın cezasını mafya kestiİki saatte üç vakit namaz kılıyorlar!İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer olduFırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:48 Güneş 08:21 Öğle 13:12 İkindi 15:29 Akşam 17:50 Yatsı 19:17
- 13°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 3°C Ankara
- 14°C Antalya
- 5°C Artvin
- 10°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 76.722 -0.40
- Altın: 129,260 0.89
- Dolar: 3,5206 0.28
- Euro: 3,6768 0.21
Fırtına sessizliğe gömüldü!
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sonunda 18 puanda kalan Trabzonspor'da tarihi bir çöküş yaşanıyor. Bordo-mavililer son 42 yılın en kötü ilk yarı istatistiğini elde etti. Ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 13. sırada yer alarak kötü gidişin önüne geçemeyen Karadeniz ekibi, umutlarını ligin ikinci yarısına bıraktı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak
- Hac kayıtları başlıyor!
- 21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı!
- Şevket Hoca kalp krizi geçirdi
- Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme
- Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!
- Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!
- Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! İşte tarihi
- Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!
- 2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?
- Ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi
- Uzmanlardan "Facebook" uyarısı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.