Fransa'nın L'Equipe gazetesine konuşan Song, "Yere düştüğüm zaman çılgınlar gibi havlamış. Dinmeyen havlamadan şüphelenen apartman görevlisi, kapıyı açıp içeri girince durumu görmüş ve ilkyardımı aramış" dedi. Kamerun'un Yaounde kentindeki dairesinde fenalaşan Song, ikinci şansının da sırtüstü değil, yan düşmesi olduğunu söyledi. Sağlıklı günlerine dönme yolunda gelişmeler kaydeden Kamerun'un efsane futbolcusu, "Sırtüstü düşseydim dilimi yutabilirdim. O da sonum olurdu" diye konuştu.
Song, hatırladığı tek şeyin kafasındaki anormal bir baskı olduğunu ve başının patlayacak sandığını ifade etti.
27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Song'u köpeği kurtarmış!
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