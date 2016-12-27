27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 76.722 -0.40
  • Altın: 129,260 0.89
  • Dolar: 3,5206 0.28
  • Euro: 3,6768 0.21

İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu

»
İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu
NTV Spor'un basketbol spikeri İsmail Şenol, yılbaşından itibaren Lig TV'de çalışmaya başlayacak.
İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu


Basketbol Spikeri İsmail Şenol, Lig TV'ye Transfer Oldu
 
2006'dan bu yana NTV Spor bünyesinde çalışan basketbol spikeri ve programcısı İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu.
 
NTV Spor'dan istifa eden Şenol, yılbaşı itibariyle Lig TV'de görev alacak. THY Euroleague ve NBA yayın haklarını elinde bulunduran Lig TV, böylece kadrosunu genişletmiş oldu.
 
İsmail Şenol son olarak Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "Yılın Spor Yorumcusu" ödülü kazanmıştı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş, Ryan Babel'i resmen kadrosuna kattıBeşiktaş, Ryan Babel'i resmen kadrosuna kattıBeşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Ryan Babel'e apar topar imza attırdığı ortaya çıktı
Galatasaray'da Retro formalar satışa çıkıyorGalatasaray'da Retro formalar satışa çıkıyorGalatasaray Neuchatel Xamax zaferinin yaşandığı, 3. yıldızın armaya takıldığı ve 100. yılda giyilen formalarını GSStore’larda yeniden satışa sunuyor
Galatasaray'a İtalya'dan yıldız geliyor!Galatasaray'a İtalya'dan yıldız geliyor!Galatasaray Odeabank'ın Russ Smith ve Justin Dentmon ile yollarını ayırdıktan sonra yeni oyun kurucusunu İtalya'da buldu.
İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer olduİsmail Şenol, Lig TV'ye transfer olduNTV Spor'un basketbol spikeri İsmail Şenol, yılbaşından itibaren Lig TV'de çalışmaya başlayacak.
Song'u köpeği kurtarmış!Song'u köpeği kurtarmış!Geçirdiği felç sonrası uzun süre komada kalan eski Galatasaraylı futbolcu Rigobert Song, yaşamasını köpeğine borçlu olduğunu söyledi.
Fırtına sessizliğe gömüldü!Fırtına sessizliğe gömüldü!Trabzonspor, tarihinin en kötü ilk yarısını tamamladı. Geçtiğimiz sezonunun 5 puan gerisinde kalan bordo-mavililer bir önceki sezonu bile arar oldu.
  • Galatasaray mutlu sonu istiyor!27 Aralık 2016 Salı 15:20
  • Hamzaoğlu'nun istifası kabul edilmedi!27 Aralık 2016 Salı 15:05
  • Fenerbahçe PSG'den Hatem Ben Arfa'yı transfer ediyor!27 Aralık 2016 Salı 09:58
  • Çalımbay'dan Eto'o açıklaması27 Aralık 2016 Salı 08:33
  • Fernandao'dan transfer açıklaması!27 Aralık 2016 Salı 08:32
  • İspanyollar Cüneyt Çakır ile alay etti!27 Aralık 2016 Salı 08:30
  • Chelsea tarih yazdı!27 Aralık 2016 Salı 08:29
  • Bir Fenerbahçe Klasiği!26 Aralık 2016 Pazartesi 22:14
  • Rakibine iki kroşe sallayan Bruma ucuz kurtuldu26 Aralık 2016 Pazartesi 16:40
  • Maçta annesine küfrettiler, babası sakinleştirdi26 Aralık 2016 Pazartesi 16:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri