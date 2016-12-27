

Basketbol Spikeri İsmail Şenol, Lig TV'ye Transfer Oldu



2006'dan bu yana NTV Spor bünyesinde çalışan basketbol spikeri ve programcısı İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu.



NTV Spor'dan istifa eden Şenol, yılbaşı itibariyle Lig TV'de görev alacak. THY Euroleague ve NBA yayın haklarını elinde bulunduran Lig TV, böylece kadrosunu genişletmiş oldu.



İsmail Şenol son olarak Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "Yılın Spor Yorumcusu" ödülü kazanmıştı.

