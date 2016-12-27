Galatasaray'a İtalya'dan yıldız geliyor!



İtalya Legabasket A'da Orlandina forması giyen Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo ile Galatasaray'ın ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın görüşmelerde önemli bir mesafe kat ettiği ancak bonservis için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.



Galatasaray'ın Uruguaylı oyun kurucuyu transfer ederek Brose Baskets Bamberg ile oynanacak maça yetiştirmeye çalışacağı ifade edildi. İtalya Legabasket A'nın bu sezon en başarılı oyun kurucularından biri olan 1991 doğumlu Fitipaldo, Orlandina formasıyla çıktığı 11 maçta 15 sayı, 7.5 asist ve 2.6 ribaunt ortalamaları tutturdu.

