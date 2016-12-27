27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu

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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu.
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Aralık'ta El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'nin El Bab bölgesinde sürerken 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan da bugün tedavi gördüğü Ankara'da yapılan tüm müdahaleler rağmen bugün kurtarılamayıp şehit oldu. Bozaslan'ın şehit olması haberi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde yaşayan baba evine ateş düşürdü. Uzman er Bozarslan'ın cenazesinin yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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