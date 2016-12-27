27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 76.722 -0.40
  • Altın: 129,260 0.89
  • Dolar: 3,5206 0.28
  • Euro: 3,6768 0.21

Ehliyet ve Pasaport harçları belli oldu

»
Ehliyet ve Pasaport harçları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, sürücü belgesi harçları ve pasaport harçlarında artış olacak.
Ehliyet ve Pasaport harçları belli oldu Ehliyet ve Pasaport harçları belli oldu Ehliyet ve Pasaport harçları belli oldu

Damga vergisindeki maktu tutarları yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 51,4 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 17,8 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163,3 liradan 175,5 liraya, iki yıllıklarda ise 266,4 liradan 286,4 liraya çıkacak. 

Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 143,7 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 433,1 lira olarak uygulanacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176 bin 600 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 4 bin 68 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4 bin 68 lira olarak dikkate alınacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ehliyet ve Pasaport harçları belli olduEhliyet ve Pasaport harçları belli olduResmi Gazete'de yayımlanan 'Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, sürücü belgesi harçları ve pasaport harçlarında artış olacak.
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yoldaAraç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yoldaSigorta şirketlerini rahatlatan 'eşdeğer parça' uygulaması tekrar gündemde. Bu durum şirketler kadar aracında yan sanayi ürünü kullanılacak olan araç sahiplerini de ilgilendiriyor.
Araçlarını söken Volkswagen sahiplerine büyük şok!Araçlarını söken Volkswagen sahiplerine büyük şok!Emisyon skandalı çerçevesinde araçlarını Volkswagen'e iade etmeden önce parçalarını sökerek ek kazanç elde etmeye çalışanlar büyük bir şokla karşılaştı.
BMW Çin'deki 193 bin aracını geri çağırıyorBMW Çin'deki 193 bin aracını geri çağırıyorÇin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresince, araçların çağrılmasının hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığını açıklandı.
Fransa'da elektrik üreten yol açıldı!Fransa'da elektrik üreten yol açıldı!Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Fransa'daki yol, güneş enerjisini elektriğe çeviriyor.
İthal İkinci el araçlara af geliyor!İthal İkinci el araçlara af geliyor!Yurtdışından sıfır araçmış gibi ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkan lüks araçların sahiplerine af geliyor.
  • Trafik sigortasını yüksek fiyattan yapana ceza kesilmeye başlandı!12 Aralık 2016 Pazartesi 09:38
  • Fransa'da trafiğe çıkış yasağı getirildi!06 Aralık 2016 Salı 11:50
  • Dizel araçları 2025 itibarıyla yasaklanacak!02 Aralık 2016 Cuma 15:20
  • ÖTV farkını ödeyenler iadesini talep edebilecek29 Kasım 2016 Salı 16:35
  • İkinci el araçlarda 5 bin lira zam yapıldı29 Kasım 2016 Salı 09:24
  • Araç sahipleri müjde! Yüzde 20 indirim geldi28 Kasım 2016 Pazartesi 08:49
  • Radar cezasında sevindiren karar26 Kasım 2016 Cumartesi 14:54
  • Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan ÖTV açıklaması25 Kasım 2016 Cuma 13:23
  • Sivas'ta konvoy yapmak yasaklandı24 Kasım 2016 Perşembe 09:33
  • İşte serbest geçiş sisteminin trafiğe etkisi21 Kasım 2016 Pazartesi 12:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri