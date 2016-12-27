27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar!

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İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar!
İsveç'in başkenti Stockholm, Norveç'in başkenti Oslo ve Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de üç vakit namaz, üç saat içinde kılınıyor.
İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar! İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar! İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar!

Stockholm'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami görevlisi Cihat Kullay AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stockholm'de öğle, ikindi ve akşam namazının üç saat içinde kılındığını belirterek öğle namazı için camiye gelen cemaatin büyük çoğunluğunun dört vakit namazı kılarak evlerine döndüğünü söyledi.

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