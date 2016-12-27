Stockholm'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami görevlisi Cihat Kullay AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stockholm'de öğle, ikindi ve akşam namazının üç saat içinde kılındığını belirterek öğle namazı için camiye gelen cemaatin büyük çoğunluğunun dört vakit namazı kılarak evlerine döndüğünü söyledi.
27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar!
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