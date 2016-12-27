27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Süte 30 ay sonra zam

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Süte 30 ay sonra zam
Çiğ süt fiyatlarına 30 ay aradan sonra zam geldi. Çiğ sütün litre fiyatı 1 lira 21 kuruşa çıktı.
Süte 30 ay sonra zam Süte 30 ay sonra zam Süte 30 ay sonra zam

 

Ulusal Süt Konseyi'nde bir araya gelen üreticiler ile sanayiciler çiğ süte 6 kuruşluk zam kararı aldı. Böylece çiğ sütün litre fiyatı 1 lira 21 kuruşa çıktı.

Yeni fiyat 1 Ocak-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında 6 ay süreyle geçerli olacak.

Toplantıda sanayicilerden bazıları fiyat artışına karşı çıkarken bazıları; "Bu zammı 9 ay önce yapacaktık. Çiftçinin çok büyük tepkisi var. Fiyatı artırmamız gerekir" diyerek zammın yapılmasında etkili oldu.

Şirketler çiğ sütteki artışı yeni yıldan itibaren etiketlere yansıtabilir.

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