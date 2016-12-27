27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Anayasa görüşmeleri yine kavgayla başladı

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TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin yedinci gün görüşmeleri tartışmayla başladı.
Anayasa görüşmeleri yine kavgayla başladı
Anayasa görüşmeleri yine kavgayla başladı Anayasa görüşmeleri yine kavgayla başladı Anayasa görüşmeleri yine kavgayla başladı

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, usulle ilgili söz alarak, kifayeti müzakere önergeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün, "oldu bitti oyunlarına" sinirlenen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in tansiyonunun yükseldiğini ve fenalık geçirdiğini bildirdi.

Komisyonun yoğun katılımla çalıştığını, TBMM yerleşkesinde doktor bulunmadığını öne süren Altay, Komisyon Başkanı Şentop'tan tedbir alınmasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Komisyon Başkanı Şentop'un herkesin sağlığından tek tek sorumlu olduğunu belirterek, gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Komisyon Başkanı Şentop, böyle bir olay yaşanmasından üzüntü duyduğuna değinerek, bunun salonun durumuyla ilgisinin olmadığını ifade etti.

BU KADAR SİNİR SAĞLIĞA ZARARLI

Bu derecede sinirlenmenin sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Şentop, dün sağlık görevlilerinin yerleşkede bulunduğunu, komisyonun bütün üyelerinin dağıldığını düşündükleri için ayrıldıklarını bildirdi. Şentop, "Herkes çıkmadıkça onların da ayrılmaması gerekir. Bir kez daha dikkatlerini çekeriz." dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: ŞOV YAPMA

Bu sırada CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, teklifle ilgili yüksek sesle eleştirilerde bulununca komisyonda sözlü tartışma yaşandı. Ekici, "Yazıklar olsun. Bu düzenlemenin hesabını veremeyeceksiniz." diye bağırırken, AK Parti sıralarından "Şov yapma. Kameralara el salla. Şovmensin." karşılığını verildi.

CHP'YE RET

CHP de komisyon görüşmelerinin TRT 3'ten canlı yayınlanmasına ilişkin önerge verdi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Meclis TV, görüşmeleri TBMM Genel Kurulu gibi canlı yayınlasın. Millet otursun Anayasa gibi önemli bir meselenin tartışmalarını izlesin. ." ifadesini kullandı. CHP'nin önergesi reddedildi.

Görüşmeye, milletvekili seçilebilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesiyle ilgili düzenlemeyi içeren 3. maddesi üzerinden devam ediliyor.

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