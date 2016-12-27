Suriye'nin bütün mahallelerinin tahrip edildiği en büyük kenti Halep, Suriye savaşından sonra hayalet kente döndü. 6 milyondan fazla yağma ve isyana dayanan Halep, ancak son beş yıl içinde medeniyetinden daha fazla hasar gördü ve insanları muhtemelen önceki savaşlardan daha fazla yer değiştirdi. Dünyanın en eski yerlerinden biri olan antik metropol ikiye ayrılmıştı: Suriye rejimi doğuda, muhalefet ise batıda.
27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
- PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin!Org. Akar'ın acı günüAskeri geminin komutanı gözaltında!Halep kalıntılar içindeTürkmenlerin çileli yürüyüşüFETÖ'den tutuklanmıştı! Şirketine kayyum atandıAnayasa değişikliğinde ilk 3 madde kabul edildiİran'dan Halep ve Rusya açıklamasıBağdadi sakallarını kesti, entari giydiAnayasa görüşmeleri yine kavgayla başladı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:48 Güneş 08:21 Öğle 13:12 İkindi 15:29 Akşam 17:50 Yatsı 19:17
- 11°C Adana
- 7°C Adıyaman
- -4°C Afyon
- 7°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 2°C Ankara
- 10°C Antalya
- 4°C Artvin
- 6°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 76.699 -0.43
- Altın: 128,963 0.66
- Dolar: 3,5257 0.42
- Euro: 3,6884 0.53
Halep kalıntılar içinde
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin!Suriye'de terör örgütü PYD ile birlikte katliamlar yapan Esed rejimi, artık PYD'den bölgeleri boşaltmasını istiyor.
Org. Akar'ın acı günüGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu hayatını kaybetti.
Askeri geminin komutanı gözaltında!Muğla’nın Marmaris ilçesinde, NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndaki görevinden açığa alınan 2 subay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Halep kalıntılar içindeSuriye’de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaşın ardından bir zamanların ticari merkezi olan Halep kalıntılar içinde.
Türkmenlerin çileli yürüyüşüIrak’ın Musul bölgesinin DEAŞ’tan temizlenmesi için koalisyon ülkeleri ve Peşmergelerin başlattığı operasyonun ardından Telefer kentinden kaçan Türkmenler, 40 gün yağmur çamur demeden yürüyerek Suriye sınırındaki Hatay’a ulaştı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak
- Hac kayıtları başlıyor!
- 21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı!
- Şevket Hoca kalp krizi geçirdi
- Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme
- Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!
- Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!
- Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! İşte tarihi
- Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!
- 2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?
- Ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi
- Uzmanlardan "Facebook" uyarısı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.