Halep kalıntılar içinde

Suriye'nin bütün mahallelerinin tahrip edildiği en büyük kenti Halep, Suriye savaşından sonra hayalet kente döndü. 6 milyondan fazla yağma ve isyana dayanan Halep, ancak son beş yıl içinde medeniyetinden daha fazla hasar gördü ve insanları muhtemelen önceki savaşlardan daha fazla yer değiştirdi. Dünyanın en eski yerlerinden biri olan antik metropol ikiye ayrılmıştı: Suriye rejimi doğuda, muhalefet ise batıda.