Kuraklık Muğla’da yaşamı durdurdu

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemizde bu yıl sıcaklıların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların yeterli derece olmamasından kaynaklı su kaynaklarında azalma yaşanmakta. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden kuraklık büyük tehdit oluştururken, ilimizde bulunan barajlarımızdaki su oranları da son 5 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Marmaris Atatürk, Geyik ve Mumcular Barajlarındaki son 5 yıllık Aralık ayı su seviyelerine baktığımızda 2012 yılında Marmaris Atatürk Barajı yaklaşık yüzde 81, Geyik Barajı yaklaşık yüzde 78, Mumcular Barajı ise yaklaşık yüzde 48 oranındaydı. 2013 yılında bu rakamlar aynı sırlamada yüzde 97, yüzde 66, ve yüzde 48 oranında, 2014 yılında ise yüzde 116, yüzde 69, yüzde 36 oranlarında seyrediyordu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Marmaris Atatürk Barajı yaklaşık yüzde 82, Geyik Barajı yüzde 33 ve Mumcular Barajı yüzde 39 oranlarındaydı. Bu yıl yağışların az olması nedeniyle barajlar gözle görünen seviyelerde azalma yaşarken bu oranlar Marmaris Atatürk Barajı Yüzde 74, Geyik Barajı yüzde 27, Mumcular Barajı ise yüzde 8 seviyesine düştü” denildi.

Barajların yanı sıra kuyularda da kuraklığı yaşandığını belirten MUSKİ Yetkilileri, “MUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 584 kuyumuz bulunuyor. Bu kuyularımızın çoğunluğunda su seviyeleri minimum düzeye düşerken, 100’ü aşkın kuyumuzun da su seviyeleri düştü. Bunun yanı sıra 32 kuyumuzda su tamamıyla bitti. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 13 bin 247 kilometre yüz ölçümüne sahip ilimizde çalışmalarımızı daha hızlı yapıyor ve vatandaşlarımızın su sorunu yaşamaması için yeraltı kaynaklarında ile alternatif projelerimizde devam ediyor. Ayrıca şuanda yaşanan programlı su kesintileri ani arızalar ve hat çalışmalarımızdan kaynaklı olduğunu belirtmek isteriz”.

Gereksiz su tüketmeyin

MUSKİ'den yapılan açıklamada, gereksiz yere su tüketiminin de önüne geçilmesi istenirken, “Kuraklığın yaşandığı şu günlerde su tüketimimize daha dikkat etmeliyiz. Bunun için başlıca yapmamız gerekenler bozuk olan musluklarımızı ve sifonlarımızın hemen onarılması gerekmektedir. Traş olurken, ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, bulaşıkları yıkarken açık bırakılan musluk, suyun boşa akmasına sebep oluyor” denildi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşların daha duyarlı olması için kuraklığa dikkat çekmek amacıyla farkındalık kampanyası başlatıldığı açıklanırken, “Dünya çapında gerçekleştirilen ve ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Florida'daki Edward H. White Lisesi'nde çekilen “Mannequin Challenge” videosu ile ortaya çıkan bu akımı ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan kuraklığa dikkat çekmek için uyarladık. Yapmış olduğumuz bu farkındalık kampanyasına başta siz basın mensuplarımız olmak üzere tüm halkımızın destek vermesini ve kuraklığa dikkat çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Başlattığımız bu farkındalık kampanyamızı “#kuraklığadikkatçekiyoruz” hashtagi ile desteklemenizi rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.