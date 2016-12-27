27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin!

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Suriye'de terör örgütü PYD ile birlikte katliamlar yapan Esed rejimi, artık PYD'den bölgeleri boşaltmasını istiyor.
PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin!
PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin! PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin! PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin!

Suriye'de devam eden iç savaşta muhaliflere karşı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ile birlikte hareket eden Esed rejimi, tavır değiştirdi.

ESED-PYD ORTAKLIĞI BİTTİ

Halep'te binlerce sivili çoluk çocuk demeden katleden ve insanları evinden eden Esed rejimine bağlı bir komutan, bazı bölgelerin emaneten PYD'nin elinde olduğunu artık onların görevinin bittiğini söyledi.

Rudaw'a konuşan Tuğgeneral Heysem Hasun, şunları söyledi; “2011 sonu ile 2012 yılının başlarında PYD'ye bağlı güçlere gönderilen askeri yardımı kendim takip ettim. Şimdi, Salih Müslim yaptığımız iyiliği unutmak istiyor.

"DEVLET EMANETİNİ GERİ ALMAK İSTİYOR"

YPG'ye yapılan askeri yardımlar için Başkan Esad ve Dışişleri Bakanı'nın açıkladıkları dışında, onlara bizzat silah ve mühimmat gönderdim. O bölgeler emaneten PYD'nin elinde, şimdi devlet emanetini geri almak istiyor. Onların terörle mücadele görevi bitti." 

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