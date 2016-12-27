Erdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gine Cumhurbaşkanı Conde ortak basın toplantısı düzenledi.

Gine Cumhurbaşkanı Conde ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ginelilere çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Bir soru üzerine Türkiye-Gine ilişkilerini yorumlayan Erdoğan, Gine'nin doğal kaynaklarına işaret ederek "sömürgecilere madenlerinizi kaptırmayın" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"FETÖ'YÜ BERABERCE TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATACAĞIZ"

15 Temmuz sonrası darbe girişimi Gine Cumhurbaşkanı Conde bizi ilk arayanlardan, destek elini uzatanlardan oldu. Conde, darbe teşebbüsünün ardından ülkesindeki FETÖ'ye karşı harekete geçti. Gine'deki FETÖ okulları artık Maarif Vakfı tarafından yönetiliyor. FETÖ, ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacak.



Gine, yer altı zenginlikleri ile önemli bir potansiyele sahiptir. Gine ile ticaret hacmimizi ilk aşamada 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. THY'nin Konakri'ye ilk uçuşunun 30 Ocak 2017'de olacağını sizlere bu akşam müjdelemiş olayım.



Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır. Yakın tarihte elmas ve altın için insan kanı dökenler, bizlere insanlık dersi vermeye çalışıyorlar.

"SAKIN SÖMÜRGECİLERE KAPTIRMAYIN"

Yer altı kaynaklarınız Gine için çok önemli olduğunu bu konuda dürüst girişimcilerin teşvik edilmesine inanıyorum. Sömürgecilere sakın o madenleri kaptırmayın dürüst olanlara bunları vermek suretiyle yeniden ayağa kalkacaktır. Altın madenlerimiz Gine için çok büyük varlık. Geçmişte ülkelerin adını vermeyeceğim nasıl sömürdüklerini gördüğüm için bunlar Afrika'nın birçok yerinde öyle. Türk girşimcilerini biz oraya göndereceğiz ve Win Win ile bu işleri yapacağız kazan kazan.