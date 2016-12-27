27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 76.699 -0.43
  • Altın: 128,904 0.61
  • Dolar: 3,5229 0.34
  • Euro: 3,6842 0.41

Erdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayın

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gine Cumhurbaşkanı Conde ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayın
Erdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayın Erdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayın Erdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayın

Gine Cumhurbaşkanı Conde ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ginelilere çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Bir soru üzerine Türkiye-Gine ilişkilerini yorumlayan Erdoğan, Gine'nin doğal kaynaklarına işaret ederek "sömürgecilere madenlerinizi kaptırmayın" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"FETÖ'YÜ BERABERCE TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATACAĞIZ"

15 Temmuz sonrası darbe girişimi Gine Cumhurbaşkanı Conde bizi ilk arayanlardan, destek elini uzatanlardan oldu. Conde, darbe teşebbüsünün ardından ülkesindeki FETÖ'ye karşı harekete geçti. Gine'deki FETÖ okulları artık Maarif Vakfı tarafından yönetiliyor. FETÖ, ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacak.

Gine, yer altı zenginlikleri ile önemli bir potansiyele sahiptir. Gine ile ticaret hacmimizi ilk aşamada 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. THY'nin Konakri'ye ilk uçuşunun 30 Ocak 2017'de olacağını sizlere bu akşam müjdelemiş olayım.

Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır. Yakın tarihte elmas ve altın için insan kanı dökenler, bizlere insanlık dersi vermeye çalışıyorlar.

"SAKIN SÖMÜRGECİLERE KAPTIRMAYIN"

Yer altı kaynaklarınız Gine için çok önemli olduğunu bu konuda dürüst girişimcilerin teşvik edilmesine inanıyorum. Sömürgecilere sakın o madenleri kaptırmayın dürüst olanlara bunları vermek suretiyle yeniden ayağa kalkacaktır. Altın madenlerimiz Gine için çok büyük varlık. Geçmişte ülkelerin adını vermeyeceğim nasıl sömürdüklerini gördüğüm için bunlar Afrika'nın birçok yerinde öyle. Türk girşimcilerini biz oraya göndereceğiz ve Win Win ile bu işleri yapacağız kazan kazan.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz...İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz...Irak Başbakanı İbadi, Musul operasyonunu yorumladığı basın toplantısında, Irak ile Türkiye ilişkileirinin düzeldiği bilgisini verdi.
Müslümanlar hakkında skandal açıklama!Müslümanlar hakkında skandal açıklama!Almanya'da göç ve İslam karşıtı PEGIDA hareketinin kurucularından Lutz Bachmann, skandal olarak nitelendirilebilecek açıklamalara imza attı.
Erdoğan: Çok net ortada! Elimizde görüntüler var!Erdoğan: Çok net ortada! Elimizde görüntüler var!Fırat Kalkanı ve el Bab sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyon güçlerinin operasyonu artık desteklemediğini, terör örgütlerine destek verdiklerini açıkladı.
Erdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayınErdoğan'dan Conde'ye: Sömürgecilere kaptırmayınCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gine Cumhurbaşkanı Conde ortak basın toplantısı düzenledi.
PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin!PYD'yi kullanıp attılar: Göreviniz bitti, gidin!Suriye'de terör örgütü PYD ile birlikte katliamlar yapan Esed rejimi, artık PYD'den bölgeleri boşaltmasını istiyor.
Org. Akar'ın acı günüOrg. Akar'ın acı günüGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu hayatını kaybetti.
  • Askeri geminin komutanı gözaltında!27 Aralık 2016 Salı 19:18
  • Halep kalıntılar içinde27 Aralık 2016 Salı 19:01
  • Türkmenlerin çileli yürüyüşü27 Aralık 2016 Salı 19:00
  • FETÖ'den tutuklanmıştı! Şirketine kayyum atandı27 Aralık 2016 Salı 18:57
  • Anayasa değişikliğinde ilk 3 madde kabul edildi27 Aralık 2016 Salı 18:53
  • Bağdadi sakallarını kesti, entari giydi27 Aralık 2016 Salı 18:48
  • Anayasa görüşmeleri yine kavgayla başladı27 Aralık 2016 Salı 17:15
  • İstanbul’un arsa değeri açıklandı!27 Aralık 2016 Salı 16:40
  • Kadın canlı bombanın cezasını mafya kesti27 Aralık 2016 Salı 16:10
  • Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu27 Aralık 2016 Salı 16:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri