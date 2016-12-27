Erdoğan: Çok net ortada! Elimizde görüntüler var!

Fırat Kalkanı ve el Bab sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyon güçlerinin operasyonu artık desteklemediğini, terör örgütlerine destek verdiklerini açıkladı.

Gine Cumhurbaşkanı Conde ile yaptığı ortak basın toplantısında bir soru üzerine, koalisyon güçlerinin Fırat Kalkanı'na olan desteğini kestiğini ve terör örgütlerine destek verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "çok açık net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var" dedi.

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı.

"ELİMİZDE GÖRÜNTÜLÜ BELGELER VAR"

Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.